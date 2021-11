30-letnia ciężarna zmarła 22 września na skutek wstrząsu septycznego w Pszczynie. Izabela opuściła męża i córkę.

Ze szpitala napisała do bliskich, że lekarze muszą czekać, aż przestanie bić serce płodu. Relacjonowała, że wiązało się to z obowiązującymi przepisami ograniczającymi możliwość legalnej aborcji.

1 listopada w wielu miastach Polki zapaliły znicze ku jej pamięci. W Warszawie odbyła się manifestacja pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Strajk Kobiet zapowiedział kolejne marsze.

W protestach bierze udział niemal 80 miast i miasteczek. Na Dolnym Śląsku większość marszów odbędzie się w sobotę, 6 listopada, w następujących miejscach:

Wrocław, godz. 17, pręgierz,

Wałbrzych, godz. 14, rynek,

Świdnica, godz. 15.30, rynek,

Bolesławiec, godz. 16.30, rynek,

Dzierżoniów, godz. 15.30, rynek,

Jelenia Góra, godz. 15, plac Ratuszowy,

Legnica, godz. 16.30, plac Słowiański.

Protesty zapowiedziano też jutro i pojutrze. Z regionu w niedzielę zaprotestuje Milicz (godz. 17, rynek). W piątek protestował Głogów.

W Sejmie projekt "Stop aborcji". Zmusza do porodu po gwałcie

To niejedyny powód, dla którego Polki i Polacy wychodzą na ulice. Fundacja "Pro - Prawo do Życia" chce bezwzględnego zakazu przerywania ciąży, zrównując aborcję z zabójstwem.

Przypomnijmy: po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej formalnie nadal obowiązują dwie przesłanki do aborcji: jeżeli zagrożone jest zdrowie i życie matki oraz jeżeli ciąża jest wynikiem przestępstwa, na przykład gwałtu.

Autorzy najnowszej propozycji - Fundacja "Pro - Prawo do Życia" - chcą zakazać aborcji także w tych dwóch przypadkach. Projekt zakłada fundamentalną zmianę w Kodeksie karnym, dotyczącą definicji istoty ludzkiej: "Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do pełnoletności". A "dzieckiem poczętym jest dziecko do rozpoczęcia porodu".

Zgodnie z proponowaną nowelizacją Kodeksu karnego nieumyślne pozbawienie płodu życia zagrożone będzie karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Karze nie podlegałaby jedynie matka. W przypadku gdyby do przerwania ciąży doszło "z premedytacją", kara wynosiłaby już od pięciu do 25 lat więzienia, a mogłaby być nawet dożywotnia.

Projekt został złożony w Sejmie pod koniec września. Kiedy pierwsze czytanie, póki co nie wiadomo. Nie ma jeszcze ustalonego porządku obrad na 16 listopada.

Legalizacja aborcji w Polsce. Zbiórka podpisów

W sobotę na wrocławskich rynku aktywiści będą również zbierali podpisy pod projektem ustawy legalizującej aborcję. Uwzględnia ona m.in. bezpieczną i darmową aborcję do 12. tygodnia bez względu na powód, prawo do aborcji powyżej 12. tygodnia w określonych przypadkach, rozszerzenie programu badań prenatalnych, likwidację nadużywania klauzuli sumienia oraz zaprzestanie karania lekarzy i osób udzielających pomocy w dokonaniu aborcji. Pełna treść ustawy dostępna jest TUTAJ.

Aktywiści zwracają się również z prośbą o udostępnienie niewielkiej przestrzeni w lokalach użytkowych, gdzie mogą zbierać podpisy. Osoby chętne do pomocy mogą się kontaktować np. za pośrednictwem Facebooka z profilem Strajk Kobiet Wrocław.

