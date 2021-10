Made in Wroclaw 2021 to konferencja biznesowa poświęcona wpływowi sztucznej inteligencji (w skrócie SI lub AI) na różne aspekty funkcjonowania biznesu. Składały się na nią cztery panele dyskusyjne: rola lidera i zarządzanie w dobie sztucznej inteligencji, e-commerce, smart city oraz rozwój branży MedTech. W roli ekspertów występowali przedstawiciele innowacyjnych firm z miasta i regionu oraz eksperci związani ze środowiskiem akademickim.

W ubiegłym roku w związku z pandemią koronawirusa konferencja Made in Wroclaw odbyła się wyłącznie w formie online. W tym roku w formie hybrydowej, część gości uczestniczyła bowiem na żywo, ale każdy mógł też śledzić dyskusje online.

- W ubiegłym roku organizowaliśmy Made in Wroclaw w niezwykle trudnym czasie pandemicznym, ale pod optymistycznym hasłem "Wrocław nie zwalnia tempa". I faktycznie nie zwolnił. W tym roku patrzymy na nowoczesne technologie. Wrocław wyrasta na lidera sztucznej inteligencji, jednak to zasługa ludzi: kreatywnych, odważnych, działających. Dzięki wam nasze miasto jest silne nie tylko na mapie Polski, ale i Europy - mówiła na rozpoczęciu Magdalena Okulowska, prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Z kolei wiceprezydent Jakub Mazur przypominał o nowym rankingu "Business Environment Assessment Study", w którym Wrocław - ex aequo z Warszawą - zajął pierwsze miejsce pod względem potencjału inwestycyjnego polskich miast.

Made in Wroclaw 2021. Lider w dobie sztucznej inteligencji

Firmy, które stawiają na rozwój, coraz częściej korzystają z technologii związanych z automatyzacją, cyfryzacją i sztuczną inteligencją. Na Made in Wroclaw 2021 dyskutowano o tym, jak wpływają one na rolę przywódcy oraz sposoby zarządzania zespołem.

REKLAMA

- Cała organizacja musi przejść proces zarządzania zmianą, żeby zwiększyć rentowność, konkurencyjność na rynku i efektywność w każdym możliwym aspekcie. Z jednej strony to big data [gromadzenie i analiza danych w czasie rzeczywistym - przyp. red.], nad którą pracują nasi inżynierowie, ale z drugiej to także ułatwienia dla pracowników, jak chociażby automatyczne wózki widłowe. Niesie to za sobą nową organizację pracy, w tym podnoszenie kompetencji poszczególnych pracowników - mówiła Dominika Kawala, dyrektorka zakładów produkcyjnych 3M Superhub we Wrocławiu.

Jako przykład podawała również wykorzystanie technologii okularów HoloLens, które sprawdziły się w pandemii, gdy inżynierowie musieli dokonywać inspekcji w oddziałach w różnych krajach. Nie mogli podróżować, więc robili to wirtualnie, w formie zdalnej.

- Wchodząc do danej firmy, sprawdzamy, jakie procesy można zautomatyzować i zrobotyzować, ale patrzymy też na pracowników, którzy boją się być zastąpieni przez maszyny - opowiadała Małgorzata Strzelbicka, prezeska MST Automation.

REKLAMA

- Rolą lidera jest wyjaśnienie im, że automatyzacja może być dla nich dobra. Może poprawić ich bezpieczeństwo, zredukować pracę w szkodliwych warunkach, na które roboty są odporne. Proces automatyzacji wynika również z braku odpowiedniego personelu na rynku, z kolei dla obecnych pracowników sama praca może stać się ciekawsza i mniej powtarzalna - dodawała.

Paweł Pałubiński, prezes zarządu w Collins Aerospace Wrocław, wskazywał, że wraz ze zmianami generacyjnymi pracownicy oczekują od firmy, że ich praca będzie przynosiła coraz większą wartość: - Nie chcą wykonywać ciężkiej, powtarzalnej pracy. Wymagają od nas, żebyśmy automatyzowali określone procesy, aby oni sami mogli uwalniać swoją kreatywność.

Konferencja Made in Wroclaw 2021 Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl

Michał Wędzicha, dyrektor regionalny ASTEK Polska, podkreślał, że w dobie nowoczesnych technologii takich jak sztuczna inteligencja, wciąż to człowiek pozostaje kluczowy. Choćby przy doborze pracowników do zespołu. SI mogłaby część wykluczać, bazując tylko na parametrach, jak np. wiek czy płeć. Często niesłusznie, dlatego tak ważne u lidera są kompetencje miękkie.

- Empatia, inteligencja emocjonalna. Ta ludzka strona jest niezastąpiona. W zespołach dalej będą pracować ludzie, zaś technologia będzie im po prostu towarzyszyć i ich wspierać - mówił.

Made in Wroclaw. Silny rozwój e-commerce w pandemii

Wiele biznesów mocno traciło w związku z epidemią koronawirusa i kolejnymi lockdownami. Były jednak takie branże, które dynamicznie się rozwijały. Przykładem może być e-commerce, a więc szeroko rozumiana sprzedaż w internecie. Już 21 mln Polaków robi zakupy w formie online. Raport „Handel internetowy w Polsce 2020" pokazał, że wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła w 2020 roku do 77 mld zł z 61 mld odnotowanych w 2019 roku.

O rozwoju firmy Amazon w Polsce opowiadał dyrektor generalny Sławomir Płonka, w tym o flagowym projekcie magazynów robotycznych w centrach logistyki e-commerce. Tam za przenoszenie regałów z jednego miejsca w drugie odpowiadają zautomatyzowane roboty.

- Nie powoduje to eliminacji ludzi, oni są wciąż niezwykle potrzebni, ale ich praca zaczyna się zmieniać. Pojawiają się też nowe stanowiska pracy związane z obsługą robotów, zarządzaniem przepływem produktów. Ludzie nie znikną, zawsze będą głównym ogniwem naszej firmy.

Marcin Wcisło, szef e-commerce experience design w eobuwie.pl i MODIVO, opowiadał o tym, jak nowoczesne technologie pomagają zarządzać bazą 180 tys. produktów. To zarówno ich opisywanie, przypisywanie im odpowiednich kategorii, jak i rekomendacje produktowe dla klientów bazujące na ich zachowaniach w sklepie internetowym.

- W sklepach stacjonarnych roboty Pepper pracują w roli asystentów sprzedaży, opowiadają o ofercie danego salonu i wchodzą w interakcje z klientami. Obecnie np. przypominają im o zakładaniu maseczek. Zarówno stacjonarnie, jak i poprzez aplikację mobilną udostępniamy również funkcję esize.me opartą na sztucznej inteligencji. To usługa, która na podstawie skanu stóp rekomenduje właściwy rozmiar obuwia. W przypadku dzieci monitoruje także rozwój stopy - wymieniał.

Tomasz Pachura, wiceprezes Pneumat System, podkreślał, że firma (zajmująca się m.in. produkcją siłowników pneumatycznych dla przemysłu) została założona przez jego ojca w 1976 r. I od tej pory wciąż się rozwija, od 2014 roku w kierunku e-commerce. Tuż przed pandemią udało jej się uruchomić nowy sklep internetowy, dzięki któremu sprzedaje 30 proc. swoich produktów. Zaś dzięki robotyzacji jest w stanie szybko organizować wysyłkę do klientów.

- Jesteśmy swoistą apteką dla przemysłu. Gdy psuje się jakiś element w danym zakładzie, musimy go jak najszybciej dostarczyć, żeby zminimalizować rosnące straty związane z przestojem produkcji. Zatrudniamy 170 osób, dziennie wysyłamy 400-500 paczek, a obroty rokrocznie rosną o 15-20 proc. - podkreślał.

Made in Wroclaw 2021. Smart city i MedTech

Smart city to tzw. inteligentne miasta, a więc te, które stawiają na innowacyjne i kreatywne rozwiązania ułatwiające życie swoim mieszkańcom. Jednym z przykładów takich rozwiązań, omawianych na Made in Wroclaw 2021 był system ITS, który od dobrych kilku lat pomaga sterować ruchem ulicznym. Czasami bywają to na pozór proste, ale istotne zastosowania, jak np. system czujników w miejskich śmietnikach, który dzięki technologii gromadzi dane i pozwala sprawniej je opróżniać.

Eksperci wspominali też o przykładach z zagranicy. Sztuczna inteligencja pomaga np. sterować metrem w południowokoreańskim Seulu.

Z rozwiązań AI korzysta także polski sektor MedTech, zajmujący się tworzeniem technologii medycznych. Według raportu "Top Disruptors in Healthcare", który ukazał się na początku 2021 roku, aż 61 proc. badanych firm z tej branży jest na etapie komercjalizacji lub rynkowej ekspansji.

Z kolei według najnowszego raportu przygotowanego przez ARAW "Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021" aż 39 proc. badanych firm wskazało, że to właśnie w obszarze MedTech oferuje swoim klientom rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją.

Konferencja Made in Wroclaw 2021 Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl

- Zastosowanie sztucznej inteligencji w branży MedTech oznacza przede wszystkim automatyzację wielu procesów, które do tej pory wymagały dużego zaangażowania ludzi, a co za tym idzie przyspieszenie produkcji leków, szybszą diagnostykę czy efektywniejszą analizę ogromnych ilości danych pacjentów. AI sprawdza się również w skuteczniejszym szkoleniu kolejnych pokoleń specjalistów - wyjaśniał Tomasz Kowalczyk, CEO NeuroSYS.

Prawo nie nadąża za nowoczesnymi technologiami

Wiele innowacyjnych rozwiązań napotyka jednak na bariery prawne, gubi się w gąszczu przepisów, brakuje systemowych rozwiązań. Tomasz Smolarczyk, menadżer ds. sztucznej inteligencji w Spyrosoft, jako przykład podawał drony ratownicze, które mogłyby ułatwiać dotarcie do poszkodowanych w wypadku na autostradzie. System odpowiedni już jest, problem pojawia się w przypadku przepisów umożliwiających lot bezzałogowego statku powietrznego nad autostradą i odgórnych rozwiązań.

Światełko w tunelu jednak jest. W czerwcu dzięki zastosowaniu opracowanego przez badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego systemu automatycznej detekcji ludzi zaginionych SARUAV udało się uratować życie człowieka zaginionego w Beskidzie Niskim.

W trakcie trwającej prawie 24 godziny akcji poszukiwawczej użyto właśnie dronów, które wykonały zdjęcia lotnicze. System automatycznie wskazał potencjalne miejsce, w którym może znajdować się 65-letni mężczyzna. Co ciekawe, grupa ratowników GOPR planowała przeszukać ten teren dopiero trzy dni później. Dzięki szybkiej akcji udało się uratować życie 65-latka.