Made in Wroclaw 2021 to konferencja biznesowa poświęcona wpływowi sztucznej inteligencji na różne aspekty funkcjonowania biznesu. Składają się na nią cztery panele dyskusyjne, w których w roli ekspertów występują przedstawiciele innowacyjnych firm z miasta i regionu oraz eksperci związani ze środowiskiem akademickim.

Zostały one poświęcone takim tematom jak: rola lidera i zarządzanie w dobie sztucznej inteligencji, e-commerce będący siłą współczesnych zakupów, rozwój branży MedTech napędzany przez AI oraz Smart City, czyli sztuczna inteligencja w mieście. Pełny program dostępny jest TUTAJ.

– Tegoroczną edycję Made in Wroclaw postanowiliśmy poświęcić sztucznej inteligencji, ponieważ wyraźnie widzimy, że to jeden z kluczowych obszarów dla rozwoju firm z Wrocławia i regionu. Niedawno wydaliśmy raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej w roku 2021", który pokazał, że to właśnie AI określa szanse i wyzwania dla biznesu na najbliższe lata. Będziemy o nich dyskutować w trakcie październikowej konferencji – opowiadała Magdalena Okulowska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Made in Wroclaw 2021 pod hasłem "Driven by intelligence"

Oprócz konferencji biznesowej tradycyjnie nie zabraknie okazji do networkingu oraz poznania osób i instytucji, które na co dzień tworzą innowacje we Wrocławiu.

REKLAMA

Made in Wroclaw 2021 ma formułę hybrydową. Konferencja stacjonarnie ma miejsce we Wrocławskim Centrum Kongresowym, można jednak wziąć w niej udział również online. Transmisję na żywo z wydarzenia można obejrzeć poniżej.