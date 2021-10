Pojedynek Śląska z Rakowem był szczególnym meczem dla Jacka Magiery, trenera wrocławskiego zespołu.

Śląsk - Raków. Ważny mecz dla Jacka Magiery

- Jestem częstochowianinem, mieszkałem 3 kilometry od stadionu Rakowa - opowiadał przed pojedynkiem Jacek Magiera. - Między 10. a 17. rokiem życia to był mój drugi dom. Spędzałem na stadionie po 6-7 godzin dziennie, odrabiałem tam prace domowe. Ten klub jest dla mnie szczególny, tam osiągałem pierwsze sukcesy i ponosiłem pierwsze porażki. Poznawałem swoich mentorów i nauczycieli, którzy przekazywali wartości. Nie wyprę się tego, że to dla mnie szczególny klub, Legia i Raków to dla mnie dwa ważne kluby. Pewnie inaczej odbierałbym to, gdybyśmy grali w Częstochowie, a inaczej będzie, gdy wystąpimy przed własną publicznością. Gramy o zwycięstwo i nie ma znaczenia, że jestem wychowankiem Rakowa - podkreślał Magiera.