Tytuł dla Andżeliki Borys zostanie wręczony 16 października, w Dzień Św. Jadwigi Śląskiej, kiedy to od 2010 roku obchodzone jest Święto Województwa Dolnośląskiego.

- Andżelika Borys stała się symbolem niezłomnego trwania w obronie polskich wartości, symbolem mądrej, pokojowej postawy. Prowadzi Związek Polaków prostą drogą, a poprawy sytuacji Polaków i każdej innej mniejszości upatruje przede wszystkim w egzekwowaniu zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa i realnego poparcia opinii publicznej w Białorusi, Europie oraz rodaków w Rzeczypospolitej Polskiej - uzasadniali radni.

- Mimo licznych i niezwykle dotkliwych szykan, represji i prześladowań niezłomnie walczy o przestrzeganie praw mniejszości polskiej na Białorusi. Po ponownym wyborze na prezesa Związku Polaków na Białorusi 23 marca 2021 r. - Andżelika Borys została aresztowana. Postawiono jej absurdalne zarzuty dotyczące podżegania do nienawiści na tle etnicznym oraz rehabilitacji nazizmu, za co grozi jej od 5 do 12 lat pozbawienia wolności. Andżelika Borys jest uwięziona. Wykazała się niecodzienną odwagą i niezłomnością, gdy odmówiła opuszczenia terenu Białorusi w zamian za zwrócenie wolności. Od pół roku przebywa w areszcie w Żodzinie w ciężkich warunkach - czytamy w uzasadnieniu.

Związek Polaków na Białorusi również nagrodzony

Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia otrzymał Związek Polaków na Białorusi, za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi.

- Kapituła przyznała nagrodę Związkowi Polaków na Białorusi za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi. Ważnym filarem tożsamości kultury dolnośląskiej są treści oraz inspiracje tożsame z tymi, które są twórczo rozwijane przez Polaków m.in. w Grodnie, Brześciu i wielu innych miejscowościach. Aby żyć jako Polacy, bronić swoich praw mniejszości narodowej i praw dobrych obywateli Białorusi założyli Związek Polaków. Obecnie Związek wspiera 116 ośrodków nauczania języka ojczystego, które wyposaża w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. W większych miastach np. w Grodnie, Brześciu, Baranowiczach, Mińsku, Wołkowysku działają polskie szkoły społeczne. Związek Polaków powołał 16 domów polskich, umożliwił odrodzenie się harcerstwa, powstanie wielu towarzystw i stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Armii Krajowej, Stowarzyszenia Sybiraków - przekonują radni.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał również indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne Silesia: za rok 2020 Christopherowi Nowickiemu, Janowi Bortkiewiczowi, Chórowi Cantabile oraz Zespołowi Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg" i za 2021 rok: Annie Kołodziejczyk, Magdalenie Grzybowskiej, Magdalenie Gazur, Jackowi Kosowii Tomaszowi Mikołajczakowi, Mai Wolińskiej i Marcinowi Rupocińskiemu, Dariuszowi Jarosowi oraz Związkowi Polaków na Białorusi.

Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego otrzymają: Grażyna Bernatowicz, Ewa Mańkowska, Grażyna Orłowska-Sondej, Julian Gozdowski, Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW, Maja Włoszczowska, Piotr Małachowski, Dolnośląska Izba Lekarska.