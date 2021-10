– Żadna z inwestycji biurowych planowanych na lata 2020-2023 nie została we Wrocławiu wstrzymana – podkreśla Paweł Boczar, director, head of Wroclaw Regional Office, CBRE. – Pozorna „mniejsza liczba dźwigów" wynika z faktu, że po rekordowych latach 2018-2019 deweloperzy ostrożniej podchodzą do nowych inwestycji.

Dodaje, że w budowie pozostaje 134 tys. m kw. w dziewięciu projektach, które trafią na rynek między końcem 2021 a połową 2023 roku. – Kiedy to nastąpi, rynek biurowy we Wrocławiu urośnie o 11 proc. w stosunku do obecnych 1,24 mln m kw. Warto jednak dodać, że w planach jest kolejne 300 tys. m kw., na różnym etapie zaawansowania – zaznacza Boczar.