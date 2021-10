"Kobiety wiedzą, co robią" to projekt, cykl spotkań dla kobiet prowadzony od 2018 roku w całej Polsce. Zainicjowany przez "Wysokie Obcasy", ma na celu budowanie i podtrzymywanie kobiecej wspólnoty. Przed pandemią koronawirusa polegał na bezpośrednich spotkaniach czytelniczek magazynu z kobietami z różnych środowisk i obszarów. Zagościł w największych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

Od zeszłego roku "Kobiety wiedzą, co robią" z powodzeniem prowadzony jest w internecie. To forum wymiany doświadczeń. Tematyka dotyczy kobiet, ich siły, sposobów na życie, tego, co i jak chciałyby zmieniać.

Część spotkań dotyczy branży IT, w której mężczyźni wyraźnie dominują. Temat najbliższego wydarzenia "Kobiety wiedzą, co robią – LIVE" - "Sztuczną inteligencję" omówią dr Aleksandra Tyszkiewicz z firmy Atos oraz mgr inż. Klaudia Lubicka z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Spotkanie z ekspertkami rozpocznie się o godz. 11 w czwartek, 7 października. Z danych Women in AI, międzynarodowej społeczności zrzeszającej ponad 4 tysiące ekspertek i pasjonatek sztucznej inteligencji ze 115 krajów całego świata, wynika, że kobiety w obszarze AI (z ang. artificial intelligence) stanowią zaledwie 22 proc. osób.

Spotkanie poprowadzi Michał Karbowiak, community manager Concordia Design Wrocław. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na Facebooku, na fanpage'ach: "Wysokich Obcasów" i "Gazety Wyborczej Wrocław".

Koniec z „klubem dla chłopców"

Korzyści wynikające z różnorodności w biznesie są niepodważalne. Zespoły złożone z ludzi o różnych doświadczeniach i punktach widzenia, połączonych w zespół roboczy pracują bardziej efektywnie.

- Obecność kobiet na wszystkich szczeblach organizacji — włączając w to zarządy i organy decyzyjne — zmienia percepcję takiego środowiska, pozwalając innym młodym kobietom utożsamiać się z takimi leaderkami, a tym samym demontować branżę IT postrzeganą jako tzw. boys club (z angielskiego „klub dla chłopców", czyli stowarzyszenie zdominowane przez białych mężczyzn) – mówi dr Aleksandra Tyszkiewicz.

Sama ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach w zakresie strategii i rozwoju biznesu, globalnego zarządzania programami i portfelem projektów. Od 2017 roku pracuje w firmie Atos, gdzie angażuje się w wiele działań, a obecnie pracuje nad rozwojem spółki Atos R&D w zakresie badawczym.

- Branża IT premiuje specjalistyczną wiedzę i biegłość w praktyce, co wiąże się z przyspieszeniem rozwoju pracownika. Aby zostać ekspertem w konkretnym zakresie, niezbędna jest specjalizacja w danej dziedzinie, którą można uzyskać nie tylko przez studia wyższe, ale również przez udział w kursach i zdobywanie certyfikatów – mówi prelegentka.

Sztuczna inteligencja a stereotypy płci

Specjalizacja w IT może nadać bieg dobrze rozwijającej się karierze.

- Zachęcałabym do zapoznania się z wieloma dziedzinami IT, tak by dany odłam stał się zainteresowaniem, a nawet hobby. Wtedy ubieganie się w przyszłości o pracę w IT ma największy sens i duże prawdopodobieństwo sukcesu - mówi mgr inż. Klaudia Lubicka z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - By stać się atrakcyjnym na rynku pracy, trzeba sporo wysiłku, ale oczywiście adekwatnie do poszukiwanego stanowiska – dodaje.

Prelegentka wykorzystuje wysoko rozwinięte umiejętności miękkie (m.in. kierownicze i trenerskie) w branży finansowej i informatycznej. Z kolei studia "Android i iOS – aplikacje mobilne" pozwoliły jej na zgłębienie tajników ulubionych języków programowania: Swifta oraz Javy.

Do zainteresowania się sztuczną inteligencją od profesjonalnej strony skłonić może nie tylko jej szerokie zastosowanie – od tworzenia playlisty na podstawie wybieranych utworów po rozpoznanie w diagnostyce obrazowej odmy opłucnej. Zdaniem ekspertek to także może być walka ze stereotypami. Zakorzenione w tradycji nierówności przedostają się do danych, na których trenowane są algorytmy, a generowane przez nie decyzje mogą podtrzymywać przy życiu uprzedzenia.

Gościnie "Kobiety wiedzą, co robią - LIVE" nie mają wątpliwości, że w całej branży IT do zrobienia ciągle pozostaje bardzo wiele.

- Wymagana jest dogłębna zmiana kultury całego sektora, co powinno zacząć się w szkołach, na uczelniach, ale też w miejscach pracy. Jako kobiety w branży IT, ewidentnie jesteśmy nie tylko świadkami, ale też ofiarami tych podwójnych standardów, które nie tylko podłamują naszą pewność siebie, ale też kreują pejoratywne nastawienie otoczenia w stosunku do nas – podkreśla dr Tyszkiewicz.