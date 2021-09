To pierwsza w kraju inicjatywa skierowana do Rad Kobiet i Rad ds. Równego Traktowania, które działają przy samorządach, a także do osób, które chciałyby stworzyć takie rady u siebie.

- Chcemy podyskutować o ich potrzebach i wyzwaniach w społecznościach lokalnych, promować równościowe inicjatywy, edukować na temat działań realizowanych na rzecz praw człowieka, a także po prostu wymienić się doświadczeniami. Są rady, które funkcjonują od kilku lat, inne powstały przykładowo w ubiegłym roku - mówi Joanna Nyczak, przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet. - Zależy nam również na stworzeniu swego rodzaju "networkingu", tak aby rady kobiet i ds. równego traktowania w całej Polsce działały jak najefektywniej.