Finał Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin:

Bieg 13

5:1. Doskonale wystartował Bewley, który prowadził i tak przyblokował rywali, że Janowski który jechał ostatni dojechał do niego. Sparta wygrała 5:1 i praktycznie jest już mistrzem! Po biegu żużlowcy Sparty wbiegli na tor i zaczęli świętować mistrzostwo Polski - pierwsze od 2006 roku!

Sparta nawet jeśli przegra obydwa biegi nominowane 1:5, to i tak zostanie mistrzem Polski, dlatego że w przypadku remisu wrocławianie będą lepsi - to oni wygrali rundę zasadniczą. Do biegi 10 mecz był niezwykle wyrównany i do tego momentu niewielką przewagę miał Motor. Od 11 biegu wszystko się odwróciło - fantastyczne zawody zalicza Łaguta, Bewley oraz Janowski.