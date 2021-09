W Polsce obecnie schroniło się już przynajmniej 90 tys. Białorusinów. Część z nich osiedliła się we Wrocławiu.

Fundacja ADRA Polska pomaga Białorusinom odnaleźć się w nowym otoczeniu. Przekazane datki to efekt współpracy fundacji z pełnomocnikiem prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego. Dzięki darczyńcom rodziny odebrały paczki z najpotrzebniejszymi produktami, a także uzyskały pomoc finansową. Łącznie fundacja pomogła dziewięciu białoruskim rodzinom.

– To dla nas ogromna pomoc i wsparcie. Nie tylko rzeczowe, ale też emocjonalne. Wrocław jest bardzo przyjaznym miastem, a ludzie tutaj są wspaniali. Bardzo dziękujemy, że są takie możliwości pomocy. Trzeba tylko wiedzieć, do jakich drzwi zapukać – podkreśla Nastia, która wraz ze swoim synem od marca mieszka we Wrocławiu.

Wrocław wspiera Białorusinów

Białorusini, którzy otrzymali wsparcie, zostali wcześniej poproszeni o spisanie swoich największych potrzeb. Wielu z nich brakowało obuwia i odzieży. Większość rodzin posiada dzieci w wieku szkolnym, dlatego też potrzebne były również materiały do szkoły. Wszystkim brakuje podstawowych środków higienicznych czy płynów do sprzątania.

– Niewątpliwie, problem migrantów jest w tej chwili bardzo poważny i dotyczy wielu krajów. Natomiast Białorusini zawsze byli naszymi sąsiadami, sporo nas łączy i zawsze dobrze się rozumieliśmy – podkreśla Tatsiana Andrushka, pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego. – Te rodziny stoją przed wieloma wyzwaniami i takie konkretne, rzeczowe wsparcie fundacji oraz wrocławian zapewni przybyszom z Białorusi pewien komfort psychiczny i siły do nowego startu.

Jak pomóc Białorusinom

Prezes Fundacji ADRA Polska zaznacza, że wielu mieszkańców tego kraju z dnia na dzień musiało opuścić ojczyznę, zostawiając dorobek swojego życia na Białorusi.

– Znaleźli się w obcym kraju bez dachu nad głową, znajomości języka, pracy i środków do życia. Mówimy tu nie o jednostkach, ale o całych rodzinach, wraz z dziećmi – zagubionymi, oderwanymi od dającego im poczucie bezpieczeństwa domu – podkreśla Piotr Nowacki.

Łącznie od sierpnia ubiegłego roku fundacja wsparła blisko tysiąc Białorusinów w potrzebie. Pomóc można, wpłacając datek za pośrednictwem strony www.adra.pl/bialorus lub dokonując wpłaty na nr konta 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 (Fundacja ADRA Polska) z dopiskiem „Pomoc uchodźcom z Białorusi".