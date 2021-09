Forum Ekonomiczne przez lata odbywało się w Krynicy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, miejscem wydarzenia był dolnośląski Karpacz. Forum trwało od 6 do 9 kwietnia.

Ponad 4 tysiące gości dyskutowało o ważnych gospodarczo i społecznie tematach podczas jubileuszowej, XXX edycji. W konferencji wzięło udział wiele ważnych osób ze świata polityki, biznesu czy kultury z Europy, USA oraz Azji Centralnej.

- Uważam, że to ogromny sukces Dolnego Śląska. Forum przeprowadzone w trudnych warunkach pandemicznych zostało zorganizowane na najwyższym poziomie - podkreśla marszałek Cezary Przybylski. I dodaje, że swoisty „poligon doświadczalny" organizatorzy przeżyli rok temu, kiedy trzy tygodnie przed forum w Krynicy miasto to zostało ogłoszone czerwoną strefą i trzeba było znaleźć nowe miejsce. Wtedy na Dolnym Śląsku gospodarzem forum był marszałek Małopolski.

Przybylski: - To jednak pomogło nam lepiej przygotować się do tegorocznego, jubileuszowego 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Aplikację wygraliśmy również dzięki bardzo dobrej współpracy samorządu województwa dolnośląskiego, burmistrza Karpacza, prezydenta Wrocławia oraz uczelni dolnośląskich. To spowodowało, że oferta, którą położyliśmy na stole, była najlepszą i w ten sposób wygraliśmy. Będziemy organizatorem Forum przez najbliższe 6 lat i jestem przekonany, że z opcją przedłużenia na kolejne lata. Mamy powód do dumy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 07.09.2021 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Europa w poszukiwaniu przywództwa

Hasłem tegorocznego kongresu było „Europa w poszukiwaniu przywództwa". Przez trzy dni trwania wydarzenia odbyło się łącznie około 400 paneli dyskusyjnych i prezentacji, a także wiele wydarzeń towarzyszących. Zaproszeni byli goście z ponad 50 krajów, w tym silna reprezentacja z krajów Europy Wschodniej, m.in. Ukrainy i Białorusi. Nie zabrakło również przedstawicieli rządu: premiera Polski Mateusza Morawieckiego, premiera Ukrainy Denysa Szmyhala oraz Słowenii Janeza Jansy.

Wszyscy trzej politycy wzięli udział w panelu dyskusyjnym kończącym tę edycję konferencji pn. „Europa: kierunek odbudowa". Rozmawiali o wyzwaniach wynikających z aktualnej sytuacji pandemicznej: kwestii szczepionek czy Planu Odbudowy.

- Na Forum ścierały się różne poglądy, nie było wzajemnego potakiwania sobie. Trwały dyskusje i w ten sposób buduje się dialog. W kuluarach nawiązywały się też nowe relacje i znajomości. Będę również namawiał współorganizatorów do jeszcze większego otwarcia się na Karpacz z poszczególnymi eventami w kolejnych edycjach Forum - opowiadał marszałek Przybylski.

Pomysłodawcą i organizatorem Forum Ekonomicznego od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Organizatorzy wyliczali, że na organizacji Forum około 6 mln zł dodatkowo mogą zarobić m.in. przedsiębiorcy z branży turystycznej.

– Forum Ekonomiczne jest bardzo prestiżowe. Postaci z pierwszych stron gazet świata polityki, biznesu, samorządu, mediów pojawiają się u nas – wyliczał Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak dodawał: - Forum ma bardzo duże znaczenie promocyjne. Ze względu na pandemię Polacy ograniczyli wyjazdy zagraniczne i coraz chętniej podróżują po Polsce. Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze idealnie nadają się na weekendowe wycieczki.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Zielony Ład i Dolina Wodorowa

Podczas Forum ważnym tematem była kwestia ekologii i polityki Zielonego Ładu, a więc inicjatyw mających na celu osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku.

- Biorąc pod uwagę skok cywilizacyjny musimy dążyć do zielonej energii. Musimy odejść od węgla i zastąpić go energią odnawialną. Przede wszystkim oczekujemy od rządu zapowiedzi, jakie kierunki zmian będą preferowane i w jaki sposób dofinansowywane - mówił prezydent Łużniak.

Podczas obrad podpisano się pod inicjatywą, która ma docelowo doprowadzić do stworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Przybylski: - To niezwykle istotne przedsięwzięcie, ponieważ dołączamy do grona 5 dolin wodorowych wraz z województwem: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i podkarpackim. Chcemy postawić na wodór, który jesteśmy w stanie magazynować dzięki nowoczesnym technologiom. To czysta energia, chociażby w kontekście tego, co dzieje się w powiecie zgorzeleckim, a więc kwestii kopalni Turów. Ten ostatni temat był poruszany na Forum m.in. z ministrem Kurtyką oraz hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Putą.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Nowoczesne technologie

Dyskutowano także o kwestiach współdziałania sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, niemieckiej Saksonii i czeskiego Kraju Libereckiego oraz o miastach przyszłości i nowoczesnych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja oraz rozwiązania przemysłu 4.0.

– Wrocław będzie konkurował z innymi miastami czy regionami wiedzą i nowoczesnymi rozwiązaniami, szytymi na miarę zamawiających. Już dziś pracujemy nad tym w mieszanych zespołach, których uczestnikami są wrocławskie uczelnie, sektor IT i członkowie zespołów projektowych firm zagranicznych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Zastanawiano się, jak przekształcić gospodarkę przy przewidywaniach ekspertów, że w nieodległej przyszłości aż 65 proc. ludzi będzie wykonywać zawody, które dziś jeszcze nie istnieją. A tym samym jak przekształcić pracę tych osób, których zawody powoli zanikają.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

- Inwestor decydując się na Wrocław bierze pod uwagę ekonomię - zaznaczała Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w trakcie jednego z paneli. - Ale ważnych jest też wiele innych aspektów, m.in. lokalizacja czy jakość życia. Nowoczesne usługi dla biznesu, branża IT chętnie ściągają do miasta, choć nie brakuje nam konkurentów - dodawała.

Opowiadała również o współpracy na linii samorząd - biznes - nauka i przypominała m.in. działające Wrocławskie Centrum Akademickie.

Walka z pandemią koronawirusa

Jeden z tematów dyskusji dotyczył opieki zdrowotnej i pandemii koronawirusa.

– W krajach europejskich dominuje podejście do pandemii, które nazwałbym „zmęczeniem tematem". Widzę, że nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem są pomijane. Mówię to z niepokojem jako lekarz. Gotowość do przestrzegania nowych hipotetycznych obostrzeń jest znikoma. Niestety, podobnie jest z gotowością do szczepienia się, która wyhamowała do zera – analizował prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

I wskazywał na różne rozwiązania dotyczące szczepień m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. - Oczekiwałbym takiej odwagi również od środowiska politycznego w Polsce, ale w wypowiedziach polityków rządzących tej odwagi nie ma.

– Sytuacja Białorusi jest zupełnie inna. Kiedy cały świat walczył z pandemią, nasz rząd walczył z ludźmi – opowiadała Swiatłana Cichanouska w trakcie panelu „Czas przemian. Europa u progu nowej dekady". I wskazywała, że na Białorusi ludzie szczepieni są głównie rosyjskim sputnikiem lub chińską szczepionką, zaś wcześniej reżim nie reagował na epidemię.

Liderka białoruskiej opozycji podkreślała, że przeważająca większość europejskich krajów przestrzega zasad praworządności, wolności słowa i uznaje je za gwarantowane. - Ludzie jednak zapominają, że tak łatwo jest stracić te wartości – i tak trudno jest wywalczyć je ponownie - przestrzegała.

Nagrody Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to również tradycyjnie nagrody. Firmą Roku został KGHM, natomiast po raz pierwszy przyznano Nagrody Prezydenta Wrocławia dla „biznesów odpowiedzialnym społecznie". Wyróżniono trzy firmy intensywnie rozwijające się we Wrocławiu: Techland, 3M i BSH.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 07.09.2021 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

- Ostatni rok pokazał, jak ważna w życiu miasta jest solidarność i odpowiedzialność społeczna. Wyróżnione firmy obecne są we Wrocławiu od lat i od lat wspierają jego mieszkańców. Szczególnie mocno ta pomoc potrzebna była właśnie w czasie pandemii. Ta nagroda to forma uhonorowania działań, podejmowanych przez te przedsiębiorstwa – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Nagrodę Człowieka Roku odebrał premier Słowenii Janez Janša, a Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego przyznano społeczeństwu ukraińskiemu za walkę o zachowanie niepodległości i demokratyczne przemiany społeczne. Odebrał ją osobiście premier Ukrainy Denys Szmyhal. - Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność i nieustające wsparcie niepodległej Ukrainy - mówił.

W ubiegłym roku nagrodę tę przyznano Swietłanie Cichanouskiej, liderce białoruskiej opozycji.

Po raz pierwszy przyznano natomiast Nagrody Polonijne Forum Ekonomicznego - dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Laureaci nie mogli odebrać ich osobiście, ponieważ są przetrzymywani w białoruskich więzieniach od blisko pół roku. Andżelika Borys to prezeska Związku Polaków na Białorusi, zaś Andrzej Poczobut to działacz tego związku i dziennikarz od lat opisujący w "Wyborczej" reżim Łukaszenki.

Obojgu grozi od 5 do 12 lat więzienia, odmawiają opuszczenia kraju.

Borys i Poczobut zostali zatrzymani wraz z trzema innymi działaczkami Związku. Maria Tiszkowska, Irena Biernacka oraz Anna Paniszyna pod koniec maja przystały na propozycję władz i skorzystały z możliwości wyjazdu do Polski. Żadna z nich nie ma obecnie prawa do powrotu do ojczyzny.

Podczas gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu to właśnie Tiszkowska i Biernacka odbierały nagrody przyznane Poczobutowi i Borys. - Jesteśmy bardzo wzruszone. Wiemy, jak niełatwo jest wytrzymać w więzieniach, w których panują nieludzkie warunki. Dziękujemy w imieniu wszystkich Polaków, którzy walczą na Białorusi o wolność - podkreślały.