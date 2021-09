Zeppelin NT we wtorek, 14 września przyleciał na lotnisko w Szymanowie, a jutro będzie można go zobaczyć nad Wrocławiem. Ten model to obecnie największy sterowiec na świecie. Ma 75 m długości, czyli o siedem metrów więcej, niż wynosi szerokość piłkarskiego boiska. W złotej epoce sterowców – w okresie międzywojennym – na trasach międzykontynentalnych latały wprawdzie giganty ponad 200-metrowe, jednak Zeppelin NT również robi wrażenie. Będzie latał nad centrum, ale widoczny będzie na pewno z wielu punktów miasta.

Czytaj także: Automatyzacja po polsku. Już kilkanaście tysięcy robotów pracuje w polskiej gospodarce Sterowiec pojawi się nad Wrocławiem cztery razy. Każdy przelot potrwa ok. 45 minut. Pasażerami jednego z rejsów będą nasi czytelnicy – zwycięzcy konkursu. Zapytamy ich o wrażenia. W środę po południu Zeppelin odleci do Pragi. Zeppelin NT - największy sterowiec na świecie fot. materiały prasowe Pracują nad motoryzacją przyszłości Sterowiec należy do firmy ZF, produkującej komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego. Loty Zeppelina promują jej nową globalną strategię, która koncentruje się na mobilności nowej generacji. To zaawansowane technologie, które już są lub niedługo będą stosowane w samochodach. REKLAMA – Już teraz ZF dysponuje wieloma rozwiązaniami dla zrównoważonej mobilności jutra, które są w produkcji seryjnej lub też są do tego przygotowywane – podkreślał Andreas Teuner, wiceprezydent dywizji ZF Electronics and ADAS, na dzisiejszej konferencji prasowej. Czytaj także: Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dyskusje o przyszłości świata To na przykład rozwiązania projektowane specjalnie dla samochodów elektrycznych czy technologie przeznaczone do zautomatyzowanych funkcji jazdy. Grupa ZF już od 2005 roku inwestuje w centra badawczo-rozwojowe w naszym kraju. W tej chwili działają we Wrocławiu, Częstochowie, Łodzi i Bielsku-Białej. Łącznie zatrudniają już ponad 1500 osób i nadal intensywnie rekrutują. Dostęp do przełomowych technologii – Nasi inżynierowie mają realny wpływ na przyszłość motoryzacji – opracowują i testują produkty, które są wykorzystywane przez producentów samochodów na całym świecie. Zatrudniamy głównie inżynierów elektroników i informatyków oraz absolwentów kierunków pokrewnych z doświadczeniem. Ważne, aby nasi pracownicy, prócz kompetencji, mieli także otwarte głowy i chcieli się rozwijać. Z naszej strony dajemy im pełne wsparcie i dostęp do przełomowych technologii – mówił Rafał Zatorski, dyrektor Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF w Polsce. REKLAMA W Zakładzie Elektroniki ZF w Częstochowie wytwarzane są najbardziej zaawansowane elektroniczne podzespoły wspomagania jazdy. W latach 2017-2025 firma zainwestuje w ten zakład, łącznie z trwającą rozbudową, ponad 100 mln euro. Dodajmy, że we Wrocławiu do ZF należy dawne WABCO. Łącznie firma zatrudnia w Polsce prawie 10 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców na południu kraju. Przed wizytą we Wrocławiu sterowiec ZF latał już nad Częstochową, Bielsko-Białą, Czechowicami-Dziedzicami oraz Katowicami. W tych miastach firma ma swoje fabryki, centra inżynieryjne i centa usług wspólnych.