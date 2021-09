W pierwszym półfinałowym starciu wrocławianie wygrali w Lesznie z Unią 49:41, co było dobrą zaliczką przed rewanżem na Stadionie Olimpijskim. Ale przedstawiciele Sparty tonowali optymizm, podkreślając w mediach społecznościowych, że "w półfinale mamy bardzo dobry wynik do przerwy, ale walka o finał czeka nas jeszcze we Wrocławiu". W podobnym tonie przed samym spotkaniem wypowiadał się Dariusz Śledź, szkoleniowiec Sparty.

- Czeka nas ciężki mecz, bo Unia Leszno to bardzo mocny zespół, który potrafi jeździć we Wrocławiu - podkreślał.