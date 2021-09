"Taka ciekawostka. Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu Białoruś reprezentuje etatowy pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienskij zajmujący się na co dzień >>pracą<< z więźniami politycznymi i zmuszaniem ich do przyznania się do winy" - napisał we wtorek na Twitterze Tadeusz Giczan, białoruski opozycjonista i były dziennikarz kanału Nexta.

Giczan wychwycił zdjęcie w serwisie Telegram, w którym swoją wizytą na forum w Karpaczu pochwalił się sam Juryj Waskrasienski. To były białoruski opozycjonista oskarżany o współpracę z KGB na Białorusi.