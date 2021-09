"Kamień–Papier–Elektronika – czy ewolucja pieniądza skończyła się na bankach centralnych?" – to temat jednego z paneli w ramach XXX Forum Ekonomicznego 2021 w Karpaczu. Inne będą dotyczyły prywatyzacji przemysłu kosmicznego, znaczenia zmian klimatu i globalnej polityki klimatycznej dla naszego bezpieczeństwa, kształtowania miast przyszłości, zmian w systemie ochrony zdrowia po pandemii czy kondycji sportu zawodowego w czasach pandemii.

W Karpaczu eksperci porozmawiają też m.in. o tym, czego można się nauczyć od gigantów eksportowych, jak budować nowoczesną infrastrukturę szerokopasmową, czy Polska może być beneficjentem skrócenia globalnego łańcucha dostaw oraz o strategii NATO na kolejne dekady XXI w. Do wyobraźni może przemawiać też panel "Inwestowanie na rynkach kapitałowych w okresie zwiększonej niepewności – jak robią to najlepsi?".

Forum, które potrwa od 7 do 9 września, jest największym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Kilkanaście ścieżek tematycznych

To tylko krótki przegląd programu, ale już ta lista pokazuje, że zakres zagadnień, które zostaną poruszone w Karpaczu, jest bardzo szeroki.

– Forum Ekonomiczne jest odpowiedzią na potrzebę merytorycznej dyskusji z udziałem przedstawicieli nauki oraz liderów życia gospodarczego. W dniu jego inauguracji eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują Raport SGH i FE, w którym przedstawią kluczowe wyzwania stojące przed Polską i Europą Środkowo-Wschodnią. Publikacja opisująca wyczerpująco wyzwania w dziedzinie gospodarki i życia społecznego jest unikatową bazą rzetelnej wiedzy nie tylko dla biznesu i pracowników administracji publicznej, ale też dla przedstawicieli mediów. Co roku zarówno FE, jak i Raport spotykają się z żywym zainteresowaniem odbiorców z obu tych sfer – mówi prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest głównym partnerem merytorycznym spotkania.

Jedna ze ścieżek tematycznych Forum Ekonomicznego poświęcona będzie energetyce Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Forum Ekonomiczne jest pomyślane jako seria wydarzeń. Łącznie zaplanowano ich ponad 200. Debaty i panele z udziałem przedstawicieli polityki, samorządów, gospodarki, kultury i nauki wysuwają się w programie na plan pierwszy. Organizatorzy zaproponowali kilkanaście ścieżek tematycznych. W ich ramach znalazły się najważniejsze zagadnienia polityczne, gospodarcze i społeczne.

– Wiele debat i wykładów jest skupionych wokół tzw. megatrendów, które dotyczą wszystkich aspektów naszego życia: gospodarki, środowiska naturalnego i klimatu, spraw społecznych. Megatrendy to zmiany już trwające, prawie niemożliwe do zatrzymania w nadchodzącej dekadzie. I raczej nieodwracalne. Debaty odnoszące się do megatrendów są ważne, gdyż uświadamiają wszystkim podmiotom gospodarczym, samorządom i obywatelom konieczność adaptacji do nich. Jednymi z najważniejszych są zielona i cyfrowa rewolucja – mówi dr hab. Bożena Ryszawska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Kwestia bezpieczeństwa energetycznego

Na sesjach plenarnych i panelowych Forum Ekonomicznego wystąpi 18 naukowców tej uczelni, która jest jednym z partnerów wydarzenia. Podobnie jak m.in. miasta Wrocław i Jelenia Góra.

Jedna ze ścieżek tematycznych to Forum Energetyczne. Eksperci, omawiając kwestię bezpieczeństwa energetycznego w procesie dekarbonizacji, zmierzą się m.in. z problemem, czy grozi nam blackout, czyli nagła awaria systemu elektroenergetycznego. Innym tematem w ramach tej ścieżki będzie zagadnienie „Wodór ogniwem transformacji energetycznej w Polsce".

Natomiast uczestnicy debat o Europie przyszłości omówią aktualne wyzwania stojące przed Unią Europejską. W tym dotyczące jej obronności, wyzwań związanych z Europejskim Zielonym Ładem, dalszą integracją czy polityką spójności na lata 2021–2027.

Wśród ponad 20 tematów proponowanych w ramach ścieżki Nowa Gospodarka znalazło się pytanie o to, jak home office zmieni rynek pracy i nasz styl życia. Eksperci poruszą również kwestię rozwoju europejskiego transportu, zastanowią się, co dziś oznacza państwo opiekuńcze, oraz spróbują wskazać wyzwania dla średnich i małych przedsiębiorstw.

Do 2019 roku Forum Ekonomiczne organizowano w Krynicy Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Oprócz debat i paneli zaplanowano również inne wydarzenia. Forum będzie np. okazją do prezentacji zwycięskich firm z konkursu Dolnośląskie Innovation Rocket.

Forum Ekonomiczne. Świat w Karpaczu

W Forum Ekonomicznym weźmie udział ponad 3 tys. gości z Europy, Azji i Ameryki. Wśród uczestników z zagranicy są m.in. Władimir Rachmanin – dyrektor generalny ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa, Robert Dresen – doradca w Biurze Sekretarza Generalnego NATO, Laura Birkman – szefowa programu Klimat i Bezpieczeństwo w Centrum Studiów Strategicznych w Hadze, Michael Kretschmer – premier Saksonii, Hannes Swoboda – prezes Międzynarodowego Instytutu Pokoju, Manuel Pulgar-Vidal – światowy lider ds. klimatu i energii w WWF i były minister środowiska Peru, Christian Hauglie-Hanssen – prezes Norweskiej Agencji Kosmicznej oraz Richard Tice – lider Partii Reform UK.

Wśród uczestników z Polski znajduje się liczne grono naukowców z największych uczelni, eksperci z różnych dziedzin, samorządowcy, przedstawiciele firm i organizacji zrzeszających biznes, a także politycy. Do Karpacza przyjadą m.in. wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wicepremier oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dolny Śląsk wygrał

Forum Ekonomiczne odbywa się nieprzerwanie od 1992 r. Do 2019 r. wydarzenie organizowano w Krynicy. W ubiegłym roku, wyjątkowo z powodu pandemii, zostało ono przeniesione do Karpacza. W tym roku karkonoski kurort został już oficjalną nową siedzibą spotkania. Wynika to z faktu, że Dolny Śląsk wygrał konkurs na jego organizację, pokonując w tej rywalizacji trzy inne województwa. Jakie znaczenie ma dla regionu to spotkanie?

Jedna z debat dotyczyć będzie strategii NATO na kolejne dekady XXI wieku Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

– Zwycięska oferta, którą zbudował Dolny Śląsk, to rezultat bardzo dobrej współpracy samorządu województwa dolnośląskiego i lokalnych samorządów. Karpacz będzie wizytówką Dolnego Śląska podczas forum. To właśnie tam, w mieście pod Śnieżką, odbędzie się to ważne wydarzenie. Forum będzie jednak oddziaływać na cały region – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

I dodaje: – Setki gości, wiele imprez towarzyszących, które będą się odbywać w okolicznych miastach, to wyjątkowa okazja do zaprezentowania swojej oferty i zachęcenia gości do kolejnych odwiedzin na Dolnym Śląsku. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy forum stali się ambasadorami naszego regionu i wracali do nas nie tylko na kolejne edycje tego wydarzenia, ale także przy okazjach biznesowych i prywatnych.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Dolny Śląsk atrakcyjny inwestycyjnie

Marszałek podkreśla, że forum będzie także okazją do zaprezentowania potencjału związanego z położeniem i gospodarką Dolnego Śląska.

Przybylski: – Chcemy pokazywać nie tylko walory turystyczne naszego regionu. Jesteśmy niezwykle atrakcyjni inwestycyjnie, mamy dobrze rozwiniętą sieć dróg i szlaków kolejowych, a co najważniejsze – dysponujemy specjalistami potrafiącymi skutecznie nawiązywać międzynarodowe kontakty gospodarcze. Mowa tu przede wszystkim o Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. To nie przypadek, że swoją działalność ulokowali tu tacy potentaci jak Amazon, Google, Nokia, LG czy Mercedes. Oferujemy atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu, a jako region wielokulturowy jesteśmy otwarci i niezwykle cenimy sobie kontakty i nawiązywanie wszelkich relacji. Jako gospodarz regionu mogę nieskromnie powiedzieć, że nasza obecna pozycja w Europie jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i otwartego wynika m.in. właśnie z umiejętnego wykorzystywania takich szans jak ta, która właśnie przed nami stoi.

Dodajmy, że organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich, a województwo dolnośląskie jest głównym partnerem wydarzenia. Forum Ekonomiczne 2021 rozpocznie się 7 września i potrwa trzy dni.