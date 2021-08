Fabryczna miała wyjątkowo nietrafioną nazwę. Fakt, że skoncentrowane tu były wielkie zakłady – jak Pafawag, Dolmel czy Hutmen, ale w gruncie rzeczy wszystkie znajdowały się blisko siebie i prawie w centrum. Poza tym dominowały w tej dzielnicy parki, łąki, pola uprawne, różne nieużytki oraz, w części zachodniej, lasy. A np. Maślice, dziś zabudowywane bardzo intensywnie, przez wiele lat miały wiejski charakter.

Tożsamość Fabrycznej określiły jednak Popowice, Kozanów, Nowy Dwór i Gądów (os. Kosmonautów), czyli wielkie blokowiska budowane w latach 70. i 80. To osiedla, na których zamieszkało w sumie ponad 100 tys. mieszkańców. Technologia wielkopłytowa ograniczała możliwości architektów, za to urbaniści mieli tam pole do popisu. Teraz zaczynamy doceniać fakt, że między budynkami jest przestrzeń, że jest miejsce na duże drzewa, większe place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką itd. W latach 70. i 80. też było miejsce, ale najczęściej hulał tam wiatr.