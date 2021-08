Telewizja TVN24 ogłosiła, że nie powtórzy wypowiedzi Władysława Frasyniuka nt. działań pograniczników wobec uchodźców z Afganistanu, ponieważ jej redaktorzy są przeciw mowie nienawiści.

Co do mnie – ufam Frasyniukowi, zgaduję, że zadbał o to, aby rzeczy dać odpowiednie słowo, czyli mówił prawdę. Prawdy nie powinno się owijać w bawełnę, zwłaszcza kiedy ta prawda krzyczy - wówczas nie pora zabiegać o to jedynie, aby kogoś nie kłuła w oczy. Tymczasem my od paru tygodni mamy do czynienia z twardą, oślepiającą prawdą, której nie da się podać w papierku po cukierkach.