Miniony sezon był niezwykle ważny dla koszykarskiego Śląska. Wreszcie, po 13 latach przerwy, wrocławski zespół wywalczył medal mistrzostw Polski - "Kosynierzy" zakończyli sezon na trzecim miejscu. Teraz drużyna wraca do koszykarskiej Europy i będzie rywalizować w rozgrywkach 7Days EuroCup. Ekipę Śląska czeka wiele pucharowych pojedynków i podróże od Kazania w Rosji po Badalonę w Hiszpanii.

Zaplanowany na czwartek oraz piątek ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika inauguruje we Wrocławiu nowy sezon koszykarski, który zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Żeby dobrze przygotować się do ligi i EuroCup, wrocławianie w Memoriale Adama Wójcika zmierzą się z mocnymi zagranicznymi przeciwnikami: BK Opavą oraz Basketem Kijów. W zawodach zagra także wicemistrz Polski Zastal BC Zielona Góra. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w hali Orbita.

Dodajmy, że rozgrywki Energa Basket Ligi rozpoczną się 2 września. Śląsk swój pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie rozegra 5 września w Zielonej Górze z Zastalem.

W trakcie Memoriału zaplanowano oficjalną prezentację drużyny Śląska, która chce powalczyć o 18. mistrzostwo Polski. W pierwszy dzień zawodów przeprowadzony zostanie też pokaz wsadów w wykonaniu profesjonalnego dunkera, Piotra „Grabo" Grabowskiego. W 2019 roku Grabowski został wicemistrzem świata w swojej profesji, jest także członkiem Dunk Elite – najlepszej grupy dunkerów na świecie. Zwyciężył w ponad 32 konkursach wsadów na całym świecie.

Memoriał Adama Wójcika. Dzień Dawcy Szpiku

Warto podkreślić, że jednym z głównych celów Memoriału jest działalność prozdrowotna. Podczas ALBA Cup IV Memoriału Adama Wójcika odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku – wolontariusze z fundacji DKMS będą czekać na chętnych pod halą Orbita. Rejestracja każdego z nas może dać szansę na drugie życie.

Na turniej obowiązują cztery rodzaje biletów - normalne jednodniowe (20 zł), ulgowe jednodniowe (10 zł), normalne dwudniowe (30 zł) i ulgowe dwudniowe (15 zł). Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się do 26. roku życia oraz emerytom i rencistom. Dzieci do lat siedmiu mogą wejść na wydarzenie po zakupieniu biletu za symboliczną złotówkę. Zgodnie z obecnymi przepisami kibice mogą zająć 50 procent dostępnych miejsc na hali, ale do tej puli nie zaliczają się osoby zaszczepione.

Wejściówki można kupować za pośrednictwem serwisu Abilet.pl

Adam Wójcik, legenda Śląska Wrocław i polskiej koszykówki karierę zakończył w 2012 roku Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Przypomnijmy, że Adam Wójcik był jednym z najwybitniejszych polskich koszykarzy. Koszykarską karierę zaczynał w Gwardii Wrocław, ale największe sukcesy odnosił, grając w Śląsku, z którym zdobył cztery mistrzostwa Polski z rzędu (w latach 1997-2001). W sumie koszykarz w swojej karierze wywalczył 14 medali mistrzostw Polski, w tym 8 złotych.

Adam Wójcik zmarł 26 sierpnia 2017 roku na białaczkę. Miał 50 lat.

Plan meczów:

Czwartek

Zastal Zielona Góra - Basket Kijów (godz. 17)

Śląsk Wrocław - BK Opava (godz. 19.30, przed meczem prezentacja drużyn)

Piątek

Zastal BC Zielona Góra - BK Opava (godz. 17)

Śląsk Wrocław - Basket Kijów (godz. 19.30).