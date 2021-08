Maciej Mandelt: Mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, wywołanym przez władze i służby państwowe. Nie chodzi tylko o sytuację w Usnarzu, który jest pokazywany w mediach, ale sytuacja rozciąga się na całą granicę polsko-białoruską. Naruszane są prawa człowieka, a polskie instytucje łamią konstytucję i prawa człowieka. Legitymizują bezprawne krzywdzenie ludzi.

- Przed wszystkim mamy do czynienia z nielegalnymi push-backami, czyli zatrzymywaniem osób, które przeszły granicę i mają prawo, żeby złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Mamy na to świadków z organizacji pozarządowych na miejscu. Legalizowane jest to rozporządzeniem, które jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

To nie jest niestety pierwszy raz, gdy Polska łamie prawo. W 2015 r. w Terespolu straż graniczna odmawiała wniosków o ochronę międzynarodową uchodźcom z Czeczenii. Ta sprawa skończyła się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, przegraną Polski.

Osoby szukające schronienia mają prawo złożyć taki wniosek na podstawie Powszechnej deklaracji praw człowieka, konwencji genewskiej, polskiej konstytucji. Narusza się ich wolność i godność, czyli ustawę o Straży Granicznej, wypycha się ich do Białorusi, gdzie wiadomo, jaka jest sytuacja.

W internecie pojawia się argument, że te osoby powinny zgłosić się o nadanie statusu uchodźcy na Białorusi, bo to jest pierwszy bezpieczny kraj.

- Nie jest krajem bezpiecznym. Polecam porozmawiać z obywatelami Białorusi, którzy uzyskali ochronę międzynarodową w Polsce, przyznaną przez polskie władze.

Czyli PiS jest tutaj niekonsekwentny?

W Białorusi ludzi spotykają represje i jako Nomada pracujemy z ludźmi z Białorusi, którzy stamtąd uciekali. To duża grupa osób.

Słucham też, że uchodźcy to element wojny hybrydowej ze strony Łukaszenki, który chce zdestabilizować Polskę.

- W naszym interesie jest pomoc ludziom, którzy ubiegają się w Polsce o ochronę, zgodnie z przepisami, które w Polsce obowiązują, z konwencjami i konstytucją.

Podkreślamy, że trzeba rzetelnie weryfikować informacje, zwłaszcza z sieci, bo jest wiele materiałów, które dezinformują. Zachęcam media, polityków i inne wpływowe osoby, by reagować na dezinformację.

Pojawia się też argument, że nie wiadomo, czy na granicy są uchodźcy i czy przysługiwać będzie im ochrona.

- Z tego, co wiem od osób, które pomagają na miejscu, na granicy, osobom szukającym schronienia, to wśród nich są osoby z Afganistanu, którym po zmianie władzy grozi utrata życia.

Po to są właśnie przepisy, żeby sprawdzić, co tym osobom groziło czy jakim szlakiem dotarli do Polski.

Statusu uchodźcy czy innej ochrony można odmówić?

- Tak, jest cała ścieżka wnioskowania, odmowy i procedur. Są rozwiązania, wcale nie nowe, które pozwalają zweryfikować to, czy taka osoba może uzyskać statut uchodźcy czy azyl polityczny. I po to są procedury, do których wszystkie osoby mają święte prawo. A Polska to prawo łamie.

A co gdyby się okazało, że część osób tego prawa nie ma, np. nie pochodzi z Afganistanu?

- Jest procedura odsyłania do kraju pochodzenia i wtedy sprawdza się, czy można. Naszym zdaniem Afganistan nie jest krajem bezpiecznym i Irak też nie jest krajem bezpiecznym. Mówimy tu np. o Kurdach i Kurdyjkach, którym grozi niebezpieczeństwo. Tak samo Jemen, który jest brutalnym reżimem.

Zaś gdyby ktoś zgłosił się z takich krajów jak Turcja czy Azerbejdżan, to nie ma problemu z odesłaniem, jeśli ktoś nie spełnia warunków?

- Tak, tak się niestety dzieje. Należy jednak w pełni zweryfikować status tej osoby, bo kraj może być bezpieczny, a ta konkretna osoba jest prześladowana politycznie.

Pojawił się pomysł budowy muru na granicy z Białorusią.

- Nie ma takiego muru, którego się nie da przeskoczyć. To pokazuje słabość władz. Robi to Litwa, która się odgradza, w ostatnich miesiącach przyszło tam 4 tys. osób. Mieszkają w skrajnie złych warunkach.

To oznaka braku solidarności i izolacji. Nie dotyczy to niestety tylko Polski. To wpisuje się w trend, który w całej Unii Europejskiej trwa od dłuższego czasu i antyuchodźczej polityki od wielu lat.

Chciałbym zapytać o skalę. 4 tys. osób na Litwie, również 4 tys. osób przez pół roku zostało zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej. Czy to w ogóle skala jakkolwiek porównywalna do 2016 r., kiedy w szczycie kryzysu 400 tys. osób tylko w jednym miesiącu chciało dostać się do Unii Europejskiej? Straszy się ludzi dużym kryzysem.

Zacznę od dużej skali. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem uchodźczym, ponad 80 mln osób zmuszonych jest do zmiany miejsca zamieszkania. To najwięcej w historii.

To moment i czas, kiedy powinna paść odpowiedź na pytanie, co z tym robimy. Ja nie umiem ocenić tych liczb, bo to są tylko szacunki trudne do zweryfikowania. Jednak czy to 4, czy 14, czy 40 tys., to Polska jest w stanie sobie z tym poradzić. Stać nas na to, jesteśmy w gronie najbogatszych państw świata. Musimy być przygotowani na pomaganie ludziom, to nasza odpowiedzialność jako państwa i społeczeństwa. A potem na ich integrację.

Tymczasem sytuacja w strzeżonych ośrodkach jest coraz gorsza, a kolejne osoby do nich trafiają. Tych ośrodków dawniej było sześć, teraz centra otwarte są zamieniane na zamknięte. Te miejsca są przepełnione, na osobę przysługują dwa metry kwadratowe, czyli mniej niż w więzieniu. To też pokazuje słabość państwa. Osoby, które uciekają przed więzieniem, trafiają do miejsca, gdzie jest podobnie.

A co jeśli politycy powiedzą, że Polacy nie chcą dawać schronienia tym osobom w Polsce?

To obowiązek polityków, którzy uważają się za odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa, by dbać o to, żeby społeczeństwo się nie bało, by tłumaczyć, czym jest uchodźstwo i na czym polega. Polskie władze tego nie robią, ale straszą i łamią prawa człowieka.

Jeśli chodzi o PiS, to sprawa jest jasna: partia popiera to, co się dzieje, i o tym decyduje. Zapytam jednak o opozycję, bo tu podejścia są różne. Co sądzi pan o wypowiedzi Donalda Tuska, który napisał, że najważniejsza jest ochrona granicy?

Nie zajmuję się śledzeniem na bieżąco wszystkich debat politycznych, bo jest dużo roboty dla organizacji.

Tę wypowiedź znam i była ona bardzo szkodliwa. Określenie "nielegalni imigranci" jest żenujące. Nie ma ludzi nielegalnych, nielegalnie można przekroczyć granicę. Szkoda, bo Donald Tusk jest autorytetem dla wielu Polek i Polaków.

Nie wiem, jak premier Tusk wyobraża sobie sprawne działanie. Jeśli ma to wyglądać jak aktywność unijnych służb Frontex, który również wypycha i podtapia ludzi na granicy greckiej czy włoskiej, to jest dla mnie nie do przyjęcia. I to nie jest żadna propozycja w opozycji do PiS.

W innych krajach UE jest jednak trochę inaczej. Niemcy przyjęły w 2020 r. 122 tys. wniosków, pozytywnie rozpatrzyły 52 tys.

Niemcy jeszcze od niedawna uznawały Afganistan za kraj bezpieczny i deportowały tam ludzi. Ciężko mi znaleźć kraj UE, który by realizował politykę zgodną z prawami człowieka.

Sytuacja w Polsce jest bardzo wybiórcza. Polska w przypadku uchodźców z Białorusi uruchomiła wizy humanitarne, na które nie mogą liczyć inne osoby. Jeszcze niedawno 100 proc. wniosków w stosunku do obywateli i obywatelek z Białorusi było przyjmowane. Obecna sytuacja jest ewidentnie dyktowana politycznie.

Skoro ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w UE, a tym bardziej na Białorusi nie ma pozytywnych przykładów, to czy jest szansa na pozytywne zakończenie kryzysu na granicy?

Szczerze - nie wiem. I nie wiem, czy ktoś ma na to receptę. Na pewno trzeba te osoby wpuścić do kraju i zrealizować ich prawo do złożenia wniosku azylowego. Potem można rozmawiać, co dalej, na co są otwarte organizacje pozarządowe.

A wyzwania są przed nami, choćby uchodźcy klimatyczni. 200 mln osób niedługo ruszy z Południa na Północ - i co wtedy? Również nie wiem. Na pewno trzeba edukować społeczeństwo, by było bardziej otwarte.

My zaś nadal będziemy pracować. Presja ma sens, co pokazują ostatnie wydarzenia z granic. Aktywiści z "Chlebem i Solą" czy prawniczki wymogły złożenie wniosków o ochronę międzynarodową przez grupę z Iraku.