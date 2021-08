Rok temu - 9 sierpnia 2020 roku - na Białorusi miały miejsce wybory prezydenckie. Zdaniem niezależnych obserwatorów wygrała je kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka nie uznał jednak tego zwycięstwa. I przedstawił sfałszowane wyniki wyborów, według których ponownie wygrał.

"Ten dzień na zawsze zmienił Białorusinów. Był to dzień nadziei na zmianę na lepsze. Ludzie śpieszyli się do lokali wyborczych z rodzinami, uśmiechem i nadzieją. Ale w ten dzień zaczęło się prawdziwe piekło, wojna reżimu z narodem" - opisują organizatorzy i organizatorki poniedziałkowego marszu we Wrocławiu.