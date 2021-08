Wrocławianie w tym sezonie imponują przede wszystkim skutecznością - w sumie z sześciu pucharowych i ligowych meczów nie przegrali żadnego. Zaliczyli cztery zwycięstwa oraz dwa remisy. To bardzo dobry początek sezonu.

Warto podkreślić, że jeśli nawet wrocławskiej drużynie przytrafiają się proste błędy w defensywie, to piłkarze potrafią to nadrobić skuteczną grą w ofensywie. I Śląsk nie przegrywa.

W Lidze Konferencji Europy drużyna trenera Jacka Magiery najpierw wygrała z estońskim Paide Linnameeskond 2:1 i 2:0, a potem pokonała na wyjeździe Ararat Erywań 4:2. W rewanżu było 3:3 i wrocławianie zapewnili sobie awans do III rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Natomiast tydzień temu Śląsk zainaugurował rozgrywki w polskiej Ekstraklasie i niespodziewanie zremisował 2:2 na swoim stadionie 2:2 z Wartą Poznań.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

W drugiej kolejce tego sezonu Śląsk grał dzisiaj na wyjeździe z Cracovią. I w kolejnym meczu wrocławianie pokazali w grze konsekwencję, spore wyrachowanie, mieli też nieco szczęścia - na Cracovię to wystarczyło. Śląsk objął prowadzenie po rzucie karnym podyktowanym za zagranie obrońcy miejscowych ręką w polu karnym. Będący w świetnej formie w tym sezonie Robert Pich pewnie strzelił z jedenastu metrów i było 0:1. Później Cracovia starała się atakować i doprowadzić do remisu, ale zderzyła się ze świetnie interweniującym Matusem Putnockym.

W drugiej połowie Cracovia optycznie przeważała, a ataki gospodarzy nasiliły się po 66. min pojedynku, wtedy drugą żółtą kartką ukarany został Petr Schwarz i wrocławianie musieli grać w osłabieniu. Na szczęście nie miało to przełożenia na wynik spotkania, gdyż Śląsk bronił się umiejętnie, a Putnocky nadal był bardzo pewnym punktem zespołu.

Cracovia - Śląsk. Wielkie emocje w końcówce

Jednak końcówka pojedynku była niezwykle dramatyczna. W 88. min Rafał Makowski świetnym prostopadłym podaniem zagrał piłkę do Erika Exposito, który spokojnie wykorzystał sam na sam z bramkarzem rywali i Śląsk prowadził 2:0. Ale na tym emocje się nie skończyły. Na początku doliczonego czasu gry skutecznym strzałem sprzed pola karnego popisał się Pelle van Amersfoort i było już tylko 2:1 dla Śląska. Goście szybko mogli skontrować i przypieczętować swoją wygraną, ale Pawłowski zmarnował dogodną okazję strzelecką.

Potem zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo, gdyż w polu karnym Śląska upadł bramkarz Cracovii Hroszszo. Sędziowie długo analizowali sytuację na VAR, ale nie zdecydowali się na podyktowanie rzutu karnego dla miejscowych. Między zawodnikami doszło do przepychanek, dlatego drugą żółtą kartką ukarany został stoper Śląska Mark Tamas. W efekcie wrocławianie kończyli mecz w dziewięciu, ale nie dali sobie strzelić bramki i wywalczyli bardzo cenne i ważne zwycięstwo.

W następnej kolejce ligowej Śląsk w niedzielę na Stadionie Wrocław zmierzy się z Lechią Gdańsk. Wcześniej w czwartek o godz. 20 również we Wrocławiu dojdzie do meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji, w którym rywalem Śląska będzie Hapoel Beer Szewa z Izraela. Początek o godz. 20.

Cracovia - Śląsk Wrocław 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - Pich (16., z rzutu karnego), 0:2 - Exposito (88.) 1:2 - van Amersfoort (90.)

Cracovia: Hroszszo - Rapa, Jugas, Rodin, Siplak, Rocha (46. Ogorzały) - Alvarez (46. Hanca), van Amersfoort, Loshaj (79. Rivaldinho), Zaucha (72. Hebo Rasmussen) - Balaj.

Śląsk: Putnocky - Bejger, Golla, Tomas - Sztiglec (60. García), Lewkot (89. Mączyński), Schwarz, Pich, Quintana,(60. Exposito), Pawłowski - Piasecki (70. Makowski).