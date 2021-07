7 lipca w górach Pamiru w Azji zginął Piotr Bernhard. Jak wspominają jego przyjaciele, był dobrym kolegą, świetnym partnerem wypraw jaskiniowych i wspinaczkowych, zapalonym biegaczem, kajakarzem, rowerzystą górskim i sportowcem.

"Zginął, robiąc to, co kochał, w miejscu, które kochał – w górach. Wiele razy podczas wspólnych akcji rozmawialiśmy o znamiennych słowach Wawrzyńca Żuławskiego: Nie zostawia się partnera w górach, choćby był nawet bryłą lodu" – piszą przyjaciele i proszą o pomoc w sfinansowaniu transportu ciała pana Piotra do Wrocławia.