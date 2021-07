Piłkarze Śląska Wrocław rozpoczynają rywalizację w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Walkę w tych nowych europejskich pucharach wrocławianie zaczęli od pierwszej rundy, w której zmierzyli się z wicemistrzem Estonii Paide Linnameeskond.

W dwumeczu wrocławianie byli wyraźnie lepsi i wygrali obydwa pojedynki. Najpierw zwyciężyli 2:1 w meczu wyjazdowym, a awans do kolejnej rundy przypieczętowali triumfem 2:0 na Stadionie Wrocław.

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy przeciwnikiem wrocławian będzie Ararat Erywań, zdobywca Pucharu Armenii. Ararat w pierwszej rundzie niespodziewanie okazał się lepszy od węgierskiego FC Fehérvár. W pierwszym pojedynku tych klubów na Węgrzech padł remis 1:1, a w rewanżu Ararat wygrał 2:0.

Pierwszy mecz Śląska z Araratem zostanie rozegrany w czwartek w Armenii. Początek spotkania o godz. 15 czasu polskiego. Już we wtorek wrocławska drużyna dotarła do miejscowości Giumri, gdzie dojdzie do pucharowego pojedynku.

- Po meczu z Paide Linnameeskond przygotowaliśmy się logistycznie do tego wyjazdu. Wiedzieliśmy, że musimy zadbać o każdy detal, dlatego przybyliśmy do Armenii wcześniej, by te dziesięć-dwanaście godzin podróży i zmiana czasu nie miały na nas wpływu - mówił podczas środowej konferencji prasowej Jacek Magiera, trener Śląska.

Magiera: Śląsk musi awansować

Cytowany przez klubową stronę internetową dodawał: - We wtorek pobiegaliśmy, dzisiaj mamy już bezpośrednie przygotowania do meczu. Warunki są, jakie są, wiemy o tym, ale pogoda nie zwalnia z przygotowania się do tego spotkania. Naszym celem jest awans do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy i zrobimy wszystko, by ten awans uzyskać. Zadecydują detale i musimy być na wszystko gotowi - pod kątem taktycznym, fizycznym i mentalnym.

Rewanż na Stadionie Wrocław zaplanowano na czwartek, 29 lipca.

Wiadomo już, że wygrany z rywalizacji Śląsk – Ararat Erywań w trzeciej rundzie eliminacji zmierzy się z lepszym z pary Arda Kyrdżali (Bułgaria) – Hapoel Beer Szewa (Izrael). Ewentualny pierwszy mecz Śląsk zagra u siebie.

Warto zaznaczyć, że za awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Śląsk zarobił już 350 tys. euro. Jeśli przejdzie do trzeciej rundy eliminacyjnej, otrzyma 550 tys. euro.