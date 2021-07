O panu Marianie z Bolesławca "Wyborcza" pisała pod koniec kwietnia. Zaledwie kilka tygodni wcześniej 62-letni pacjent wybudził się z prawie półrocznej śpiączki.

Do fatalnego stanu zdrowotnego doprowadziło go zakażenie koronawirusem. I choć na zdrowie wcześniej nie narzekał, infekcja okazała się niezwykle groźna. Kiedy trafił do szpitala, miał już zajęte 95 proc. powierzchni płuc. Pan Marian przeszedł cztery operacje na otwartej klatce piersiowej. Na intensywnej terapii spędził 144 dni.