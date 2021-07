Tematem czwartkowego spotkania będzie „Sztuka w przestrzeni miejskiej". O jej roli porozmawiają Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana), Oskar Zięta (Zięta Studio), Ewa Łowżył (Kontene-rART), Maciej Bujko (BWA Wrocław) i Dorota Jarodzka-Śródka (pracownia projektowa SRDK Studio, PZFD Wrocław). Panel dyskusyjny poprowadzi dziennikarka i reporterka Magda Piekarska.

Wydarzenie rozpocznie się w czwartek 1 lipca o godz. 17 w Concordia Design na Wyspie Słodowej. Wstęp jest darmowy, ale obowiązuje rejestracja przez stronę internetową.

Estetyka a Nowy Europejski Bauhaus

– Jako Concordia Design od lat stawiamy na popularyzację sztuki i włączenie jej w przestrzeń miejską, codzienne życie mieszkańców. Stąd choćby powstanie potężnego kolorowego muralu w naszej inwestycji we Wrocławiu, stąd wsparcie dla budowy „Totemów" Alicji Białej w Poznaniu czy ostatnia wystawa Katarzyny Kozyry również w stolicy Wielkopolski – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design, głównego organizatora wydarzenia.

W czwartek prelekcję wprowadzającą wygłosi Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana.

Widok z budynku Concordia Design fot. Materiały prasowe

Świątkowska podkreśla, że kwestia estetyki zajmuje ważne miejsce w Nowym Europejskim Bauhausie, czyli wizji Europy przedstawionej przez komisarz Ursulę von der Leyen.

– Estetyka jest tam wskazana jako ważny element kształtowania materialnego otoczenia przestrzennego, bo wpływający na emocje i relacje społeczne. Tymczasem żyjemy w czasach, w których napięcie i konflikty rosną. Jaką rolę przyjmuje sztuka? Jakiego rodzaju strategie przyjmują artyści i artystki działający w przestrzeni publicznej? Kto chce sztuki w przestrzeni publicznej, a komu jest nie na rękę? Kto ją finansuje i wspiera? Czego chcemy od sztuki jako mieszkańcy miast? I czy to jest to samo, czego sztuka chce od nas? Nad tym wszystkim chciałabym się wspólnie zastanowić – podkreśla Świątkowska.

Znaczenie sztuki rośnie

Uczestnikiem dyskusji będzie m.in. Oskar Zięta, wrocławski artysta, architekt, autor rzeźby NAWA, która od 2017 roku zdobi Wyspę Daliową. Jego praca została nagrodzona m.in. nagrodą German Design Award.

– Sztuka w przestrzeni miejskiej jest bardzo ważna, a jej znaczenie wzrasta wraz z tym, jak rosną same miasta. Dlaczego? Bo sztuka inspiruje, bo uwrażliwia, bo „zmiękcza" krajobraz zdominowany często przez potężne budynki – zauważa Zięta. Jego zdaniem sama NAWA przyczyniła się także do pozytywnej ewolucji Wyspy Daliowej.

Zięta: – Ludzie spędzają tam czas, sama rzeźba zbiera pozytywne recenzje. Czuję, że wspólnie przywróciliśmy tę przestrzeń Wrocławiowi.

Architekturę z działalnością społeczną, biznesową i mecenatem sztuki od lat łączy Dorota Jarodzka-Śródka, współzałożycielka firmy Archicom. Jarodzka-Śródka sztukę wprowadza do projektowanych obiektów i przestrzeni, tworzy miejsca do jej odbioru, ale przede wszystkim – do zawiązywania relacji społecznych.

Jarodzka-Śródka: – Wierzę, że sztuka wprowadza nową jakość w życiu i powinna być dostępna w najbliższym otoczeniu człowieka.

