Swobodna atmosfera, leżak i kultura na wyciągnięcie ręki? Po takie wrażenia nie trzeba wyjeżdżać – ani na festiwal, ani nawet z Wrocławia. Już w piątek czekać będą na odwiedzających centrum handlowe Magnolia Park we Wrocławiu. Rozpoczyna się tegoroczna edycja „Teatru na leżakach".

– Na spektakle zapraszamy całe rodziny, młodzież i seniorów. Jestem pewna, że każdy będzie się świetnie bawił – zachęca Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – „Teatr na Leżakach" to sztuka w przystępnej formie, przepełniona muzyką i dobrym humorem. Dzięki niezobowiązującej atmosferze można poczuć się jak na letnim, teatralnym festiwalu.

Sprzyjać temu będzie zarówno plenerowy klimat, jak i repertuar. Premierowa „EkoOpera" zaplanowana w ramach projektu na najbliższy piątek, 2 lipca, to przepełniona muzyką opowieść o grupie młodych ludzi, która wyjeżdża na wakacje do pensjonatu „Wenecja". Przyjaciele spędzają czas na piciu białego wina, niekończących się rozmowach i biesiadowaniu pod gołym niebem, przez co nie zauważają początku… apokalipsy.

Utwory inspirowane włoskimi pieśniami neapolitańskimi oraz znanymi motywami operowymi stają się tłem tak poważnych pytań jak: czy świat da się jeszcze uratować, czy nasza walka o jego ocalenie ma sens, a może w myśl zasady carpe diem powinniśmy czerpać z życia pełnymi garściami, nie patrząc na konsekwencje.

Dzień później – w pierwszą lipcową sobotę – zobaczymy równie dynamiczny „Wodewil warszawski", pełen polek i walczyków. Scenariusz powstał na podstawie komedii Feliksa Szobera „Podróż po Warszawie" z 1876 roku. Niezwykle obrazowo pokazuje czasy, po których pozostały piękne melodie i pożółkłe fotografie.

Spektakl przeniesie nas do przedwojennej Warszawy, do której przybędą młode dziewczęta, poszukujące dla siebie bogatych mężów. To pomysł ich ojca – Barnaby Fafuły, który towarzyszy córkom ze swoją żoną Kunegundą. Plan wydania córek za mąż może się jednak nie powieść. Bowiem już na dworcu latorośle porwą sprytni, miejscowi chłopcy, którzy – chcąc je oczarować – pokażą im najpiękniejsze zakątki stolicy.

Skąd taki dobór tematyki? Jak deklarują twórcy spektakli, odkopują zakurzone historie, teksty i piosenki, a następnie miksują je z popkulturą i podają w energetycznej formie. Pokazując je w letnich, modnych miejscówkach, bo w takich gości „Teatr na leżakach", nawiązują do tradycji przedwojennych teatrów ogródkowych.

Projekt w Magnolii realizowany jest po raz drugi. W 2019 roku przyciągnął tłumy widzów.

Teatr dla wszystkich

Oba przedstawienia pochodzą z repertuaru Teatru Pijana Sypialnia. To właśnie ta niezależna warszawska placówka jest twórcą autorskiego projektu „Teatru na leżakach".

Założona w 2012 roku grupa aktorów, tancerzy, muzyków i wokalistów liczy ponad 100 osób. Zespół gra nie tylko w plenerze, ale także w tradycyjnych salach teatralnych i w przestrzeniach postindustrialnych. Z cyklem „Teatr na leżakach" podróżuje po całej Polsce. Ta inicjatywa w plebiscycie redakcji portalu „Teatr dla was" została uznana za „Najciekawszy pomysł teatralny w kraju".

– W spektaklach dużo się dzieje, pracujemy ruchowo, wokalnie, do tego mamy muzykę na żywo i piknikową atmosferę. Energia plenerowych występów w naturalny sposób przyciąga widzów – zarówno tych, którzy zaplanowali takie wyjście wcześniej, jak i tych, którzy po prostu wstąpili spontanicznie. Chcemy tworzyć teatr, który wychodzi do ludzi i trafia do każdego – młodzieży, seniorów czy rodzin z dziećmi. To nie tylko kontakt ze sztuką, ale przede wszystkim forma fajnego spędzenia czasu – mówi Blanka Miętkiewicz, menedżer Teatru Pijana Sypialnia.

Mimo swobodnego charakteru imprezy spektakle będą realizowane zgodnie z wytycznymi rządowymi odnośnie do kulturalnych wydarzeń plenerowych. Zachowany będzie ścisły reżim sanitarny – udostępnionych zostanie maks. 75 proc. miejsc, zostaną zachowane odległości min. 1,5 m pomiędzy miejscami siedzącymi, a także udostępnione będą środki do dezynfekcji rąk.

Przedstawienia rozpoczną się o godz. 20.30 na placu przed Magnolią Park od strony ul. Legnickiej. Na widownię czekać będą leżaki. Wstęp jest wolny.

W sierpniu „Teatr na leżakach" zaprosi na kolejne spektakle przed Magnolią Park – 6 sierpnia zespół Teatru Pijana Sypialnia zagra po raz pierwszy we Wrocławiu „Łojdyrydy", a 7 sierpnia – premierę spektaklu „Poper".