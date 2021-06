Turniej Euro 2020 miał zostać rozegrany - jak nazwa imprezy wskazuje - w 2020 r. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa imprezę przełożono i przeniesiono na ten rok. Mimo tego oficjalnie w materiałach dotyczących imprezy konsekwentnie używa się nazwy Euro 2020.

Mistrzostwa rozpoczną się dziś wieczorem meczem Turcja - Włochy w Rzymie, Polska swoje pierwsze spotkanie rozegra w poniedziałek ze Słowacją. O przewidywania, typy dotyczące mistrzostw zapytaliśmy kilkanaście osób, które odpowiadały na te same pytania. Swoje typy każdy mógł krótko uzasadnić.

Pytania

1. Kto będzie mistrzem Europy?

2. Jaki wynik w turnieju osiągnie Polska?

3. Kto zostanie królem strzelców imprezy?

4. Kto będzie czarnym koniem mistrzostw?

5. Czy po Euro Paulo Sousa nadal będzie trenerem reprezentacji Polski?

Odpowiedzi

Renata Granowska, wiceprezydentka Wrocławia

1. Mistrzem Europy zostanie Francja. Są aktualnymi mistrzami świata z 2018 r. i powtórzą wyczyn z 1998 r., kiedy po zdobyciu mistrzostwa świata w następnym turnieju w 2000 r. sięgnęli po mistrzostwo Europy.

2. Polska wyjdzie z grupy z drugiego miejsca i dotrze do 1/8 finału, ale tam odpadniemy.

3. Kylian Mbappé z Francji. W 2018 r. na MŚ został uznany za najlepszego młodego zawodnika turnieju i teraz liczę na jego sukces.

4.Turcja. Bez problemu awansowali do Euro, pokonując m.in. Francję.

5. Sousa będzie trenerem Polski po mistrzostwach.

Romuald Szukiełowicz, były trener m.in. Śląska Wrocław

1. Mistrzem zostanie Belgia albo Francja.

2. Bardzo chciałbym, aby Polska wyszła z grupy.

3. Patrząc na to, jak koledzy na boisku szukają "Lewego", to niestety nie on. Stawiam na Niemca, może Serge Gnabry?

4. Portugalia.

5. Ja trenerowi Paulo Sousie źle nie życzę...

Sylwia Ejdys, była lekkoatletka Śląska

1. Niemcy, bo ten zespół w turniejach zawsze daleko dochodzi.

2. Niestety, Polska nie wyjdzie z grupy.

3. Cristiano Ronaldo.

4. Chorwacja.

5. Tak, nadal będzie trenerem reprezentacji.

Kylian Mbappe podczas meczu Francja - Ukraina Fot. Thibault Camus / AP

Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej

1. Francja. Kosmiczny duet Mbappé z Benzemą będzie nie do powstrzymania.

2. Polska wyjdzie z grupy - genialny Robert Lewandowski i Piotr Zieliński z Ząbkowic Śląskich dobrze poprowadzą kadrę. Liczę na eksplozję talentu Kacpra Kozłowskiego - technika, siła, psychika, już widać, że będzie to wielki piłkarz. Myślę, że będzie najmłodszym debiutantem w historii mistrzostw Europy.

3. Lukaku. Belgia gra ofensywną piłkę, a on jest po świetnym sezonie w Interze. Imperator pola karnego.

4. Włochy. Świetny trener Mancini, bardzo mocna wyrównana kadra i top 5 ósemka na świecie - Nicolo Barella poprowadzi kadrę Włoch minimum do półfinału

5. Tak.

Mariola Pawlak, była koszykarka Ślęzy Wrocław

1. Turniej wygrają Niemcy, bo mają mocną drużynę.

2. Wierzę, że Polska dojdzie do ćwierćfinału.

3. Odpowiem patriotycznie - Robert Lewandowski.

4. Pozytywnie zaskoczy Belgia.

5. Sousa będzie nadal trenerem. Powinien otrzymać więcej czasu, abyśmy mogli ocenić efekty jego pracy.

Marek Obrębalski, wiceprzewodniczący sejmiku Dolnego Śląska

1. Mistrzami Europy zostaną Włosi.

2. Polska wyjdzie z grupy, zwycięsko przejdzie II rundę turnieju i odpadnie w ćwierćfinale.

3. Francuski napastnik Kylian Mbappé.

4. Reprezentacja Belgii.

5. Trudno przewidzieć, zależne to będzie od wyników osiągniętych przez drużynę.

Piotr Uhle, radny Wrocławia z Nowoczesnej

1. Francja. Chciałbym, aby Polska, ale chyba tym razem nie będzie nam to dane.

2. Wyjdziemy z grupy z drugiego miejsca i powalczymy o ćwierćfinał z Chorwatami lub Czechami. W ćwierćfinale możemy trafić na późniejszego mistrza Europy, więc dostać się dalej będzie trudno.

3. Kylian Mbappé. Jeżeli Francja dojdzie do finału - będzie miał wiele meczów, by wyśrubować zdobycz bramkową.

4. Namieszać mogą Rosjanie, choć nie będę im kibicował. Wolałbym Polskę w roli czarnego konia.

5. Jeżeli nie będzie totalnej kompromitacji - Sousa powinien zostać. Póki co na każdym kroku widać próby, eksperymenty ze składem, ale nie można powiedzieć, że brak jest pomysłu na reprezentację.

Agata Gwadera-Urlep, radna klubu Wrocław Wspólna Sprawa

1. Oczywiście, że Włochy.

2. Polska nie wyjdzie z grupy.

3. Nie mam pojęcia, choć chciałabym, aby najskuteczniejszym graczem został Robert Lewandowski.

4. Może Turcja?

5. Myślę, że trener zostanie.

Paulo Sousa jest jednym z najlepiej opłacanych trenerów na Euro 2020 Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo

Michał Lizak, prezes koszykarskiego Śląska

1. Mistrzem nie zostanie Hiszpania, tylko Francja.

2. Polacy wyjdą z grupy. A dalej zobaczymy, co się wydarzy.

3. Niestety, królem strzelców nie będzie Lewandowski.

4. Pozytywnie zaskoczy Belgia.

5. Tak.

Agnieszka Damasiewicz, sędzia piłkarska

1. Niemcy.

2. Wierzę, że Polska wyjdzie z grupy.

3. Robert Lewandowski.

4. Czarnym koniem będzie Dania.

5. Paulo Sousa po Euro nie zostanie zwolniony.

Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław

1. Euro wygrają Niemcy.

2. Obawiam się, że nie wyjdziemy z grupy.

3. Serce podpowiada, że Robert Lewandowski.

4. Mam nadzieję, że czarnym koniem nie będzie Słowacja.

5. Niestety, tak.

Romelu Lukaku - napastnik reprezentacji Belgii Fot. Francisco Seco / AP

Małgorzata Korda, piłkarka Śląska

1. Francja. Mają bardzo silny zespół, szczególnie w ofensywie.

2. Oby Polacy wyszli z grupy. I mam nadzieje, że zagrają w ćwierćfinale.

3. Francuz Kylian Mbappé.

4. Czarnym koniem będzie Polska.

5. Trener Sousa zostanie na swoim stanowisku.

Wojciech Bochnak, wiceprezes piłkarskiego Śląska

1. Francja ma najsilniejszy zespół i wygra turniej.

2. Chciałby, abyśmy dotarli do półfinału.

3. Kylian Mbappé.

4. Daleko zajdzie Belgia.

5. Chciałby, aby został, bo to będzie oznaczało, że spełni się moje marzenie i Polska awansuje do półfinału.

Maciej Święty, gitarzysta, rysownik plakatów

1. Francja, bo od lat gra najrówniej i ma świetną ekipę.

2. Polska wyjdzie z grupy na 3. miejscu i odpadnie w kolejnej rundzie.

3. Kylian Mbappé. Jest "w gazie" i ma taką lekkość, jak nikt inny.

4. Anglia. Ciężko o nich mówić jak o czarnym koniu, ale mają młody skład, a dawno nie mieli sukcesów.

5. Nie będzie. Nie ma wyników jako trener. To, co go różni od Jerzego Brzęczka, to fakt, że ładniej mówi.