W nowym rozkładzie jazdy obowiązującym od 13 czerwca utrzymana zostanie dotychczasowa siatka połączeń. Jednak na skutek prowadzonych prac remontowych czasowo zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Po kilkumiesięcznej przerwie zostaną wznowione turystyczne połączenia międzynarodowe między Dolnym Śląskiem a Czechami oraz Niemcami.

Od 18 czerwca podróżni będą mogli skorzystać z weekendowej relacji Berlin–Wrocław w ramach projektu "Pociąg do Kultury – Kulturzug". – Na podjęcie tej decyzji wpłynęło uspokojenie sytuacji pandemicznej – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Wznowiono także przewozy z Czechami. Od 26 czerwca powróci połączenie do Adrspachu – po niemal półrocznej przerwie podróżni ponownie będą mogli pojechać do popularnego Skalnego Miasta.

Zmiany na wybranych liniach

Na skutek zaplanowanych prac torowych możliwe będą czasowe ograniczenia w kursowaniu pociągów. W związku z tym zostanie zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza na liniach:

Piława Górna–Dzierżoniów od 14 czerwca do 17 lipca,

Lubań–Węgliniec od 23 do 30 czerwca,

Strzegom–Jawor od 19 do 23 lipca,

Kłodzko/Polanica-Zdrój–Kudowa-Zdrój od 2 sierpnia do końca listopada,

Małomice–Żary od 16 do 20 sierpnia,

Krośnice–Milicz/Krotoszyn od 23 do 27 sierpnia.

Z powodu modernizacji wybranych odcinków wyłączone zostaną części linii:

Długołęka–Wrocław Psie Pole od 13 do 21 czerwca,

Grabiszyn–Wrocław Muchobór od 13 do 29 czerwca,

Węgliniec–Pieńsk od 19 lipca do 28 sierpnia.

Remonty na torach i na stacjach

Dodatkowo w przypadku linii 274 w dniach od 1 do 5 lipca na odcinku Boguszów-Gorce Zachód–Sędzisław zostanie zamknięty tor drugi, a w dniach 11–13 sierpnia na trasie Smolec–Kąty Wrocławskie zaplanowano naprawę przejazdu. Przez remont peronów na stacji Legnica od 13 czerwca do 28 sierpnia zostanie zamknięta linia 275. Z kolei w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia zostanie wyłączona relacja Wrocław Leśnica–Miękinia.

Częściowo wyłączone będą również wybrane stacje we Wrocławiu. Od 13 czerwca do 28 sierpnia wybrane pociągi będą kursować z pominięciem stacji Wrocław Brochów, a z powodu budowy peronów na stacji Wrocław Muchobór stacja będzie częściowo wyłączona z ruchu w dniach 13–26 czerwca.

Pełna lista zmian oraz rozkład jazdy uwzględniający wszystkie wyłączenia jest dostępny na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.