Białorusini mieszkający we Wrocławiu i wspierający ich wrocławianie od dłuższego czasu organizują akcje solidarnościowe m.in. z prześladowanymi dziennikarzami czy więźniami politycznymi na Białorusi.

W niedzielę na pl. Solnym przemawiała także Wołha Kawalkawa, członkini białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej. Życzyła szybkiego powrotu do domu wszystkim tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi, a także przywiezienia ze sobą zdobytego doświadczenia związanego z demokracją i solidarnością. I zachęcała do wytrwałości i wiary w zwycięstwo.