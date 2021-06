Wrocław solidaryzuje się z Białorusinami, którzy od ponad roku protestują przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Są to największe takie protesty od momentu ogłoszenia niepodległości Białorusi w 1991 r.

Pierwsze manifestacje rozpoczęły 29 maja 2020 r. w Mińsku i innych miastach, początkowo były reakcją na aresztowanie opozycyjnych kandydatów na prezydenta i wykluczenie ich udziału w nadchodzących wyborach prezydenckich. Masowe pokojowe protesty wybuchły w sierpniu po ogłoszeniu pierwszych oficjalnych sondaży, które świadczyły o rzekomym miażdżącym zwycięstwie Łukaszenki z kandydatką opozycji Swiatłaną Cichanouską.

Od tego momentu Białorusini wychodzą na ulice i protestują przeciwko reżimowi. We Wrocławiu również organizowane są manifestacje solidarnościowe.

Uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

W piątek białoruskie opozycjonistki - Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa - otrzymały Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum.

- To dla mnie ogromny zaszczyt - powiedziała Swiatłana Cichanouska. - Razem z Wołhą i Maryją, którą reprezentuje siostra Tatiana, przyjmujemy tę nagrodę w imieniu wszystkich Białorusinek i Białorusinów, którzy przeciwstawiają się dyktaturze. Czuję, że duch Maryi jest z nami. Jest niezwyciężony. Ona wyjdzie na wolność podobnie, jak pół tysiąca więźniów politycznych.

W sobotę opozycjonistki pojawiły się na uroczystej inauguracji Muralu dla Białorusi przy ul. Legnickiej, który powstał we współpracy Biura oraz Miasta Wrocław. Spotkanie zorganizowano w ramach gestu solidarności, szczególnie z uwięzionym dziennikarzem i opozycjonistą Romanem Protasiewiczem.

Solidarni z Białorusinami więzionym przez Łukaszenkę

Mural według projektu białoruskiej artystki Anny Redko upamiętnia przyznanie przez Parlament Europejski Nagrody im. Sacharowa za Wolność Myśli białoruskiej opozycji demokratycznej w 2020 r.

- Opozycja białoruska przyjęła nagrodę po to, żeby Parlament Europejski zwrócił uwagę opinii międzynarodowej na tragedię Białorusi i poczynania reżimu Łukaszenki - rozpoczął Leszek Gaś, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. - Kiedy ten mural powstawał, towarzyszyła nam myśl, że represje na Białorusi zmierzają ku końcowy. Niestety, myliliśmy się. Sytuacja się pogarsza. Mamy ponad pół tysiąca więźniów politycznych. Z nami są rodzice Romana Protasiewicza. Okażmy im wsparcie.

Przypomnijmy, że zmuszenie do lądowania cywilnego samolotu pasażerskiego i aresztowanie Protasiewicza oraz jego partnerki Sofii Sapiegi spotkało się ze zdecydowanym protestem ze strony Unii Europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych. Parlament Europejski zażądał natychmiastowego uwolnienia uwięzionych oraz zapewnienia im możliwości opuszczenia kraju.

- Pragnę też przypomnieć o kampanii rozpoczętej przez przewodniczącego parlamentu na rzecz uwolnienia Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi - kontynuował Gaś. - Na wszystkich lotniskach europejskich znalazły się plakaty, które są symbolem sprzeciwu opinii międzynarodowej.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Kolejne sankcje wobec Białorusi. "Doprowadzą do uwolnienia od Łukaszenki"

Na uroczystości przemawiał też europoseł Robert Biedroń: - Dzisiaj Łukaszenka kilkadziesiąt kilometrów od polskie granicy w więzieniach torturuje swoich obywateli. Doprowadził do tego, że wiele tysięcy osób musiało uciekać ze swojej ojczyzny. Ale rozbudzony głos nigdy nie zostanie zatrzymany. Bo Białorusinki i Białorusinie wiedzą, że mają swoją ojczyznę i nigdy jej nie oddadzą żadnemu satrapie. Dziękujemy wam za to, nie jesteście sami!

Biedroń zapowiedział, że Rada Europejska i Komisja Europejska ogłoszą w przyszłym tygodniu czwarty pakiet sankcji.

- Będą to sankcje personalne i ekonomiczne przeciwko przedsiębiorstwom, które wspierają Łukaszenkę. Sankcje, które doprowadzą do tego, że będziecie żyli w wolnym państwie - przemawiał europoseł. - To nie jest tylko walka o demokrację na Białorusi. To jest walka o to, żebyśmy żyli na bezpiecznym kontynencie. Bo nie będzie bezpiecznej Unii Europejskiej i Polski bez stabilnej Białorusi.

Swietłana Cichanouska: W twórczości uwalnia się nowa Białoruś

- Zawsze wiedziałam, że mamy wielu twórczych i odważnych obywateli, którzy są zdolni stworzyć tak piękny mural - rozpoczęła od skomentowania malowidła Swietłana Cichanouska. - Szczerze mówiąc nie mogłam sobie wyobrazić, jak twórczość może łączyć ludzi. Cieszymy się, że plakaty protestujących są tak kreatywne. Ta solidarność dodaje nam sił. Nie niszczenie, a tworzenie daje nam przyszłość. I w tym my Białorusini jesteśmy bardzo mocni.

Cichanouska podziękowała wrocławianom: - I bardzo proszę, żebyście kontynuowali, bo w każdym takim muralu, nowej piosence czy wierszu uwalnia się nowa Białoruś.

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

- Gdziebyśmy się nie znajdowali, wszyscy jesteśmy Białorusinami - dodała Wołha Kawalkowa. - Łukaszenka chciał zniszczyć naszą flagę i proszę zobaczyć, co się dzieje. Coraz więcej ludzi o niej wie, coraz więcej ją trzyma. Chciał zniszczyć nas jako naród, a teraz każdy wie, gdzie jest Białoruś. Warto przypominać ludziom, że demokracja może być wszędzie zagrożona. Ważne jest, żeby zmieniać podejście do totalitarnych reżimów, żeby demokracja zwyciężała wszędzie.

Tatiana Khomich, siostra Maryi Kalesnikawej, powiedziała, że dopiero dziś widać, kim naprawdę są Białorusini: - Pokazali, że w naszym kraju jest mnóstwo bohaterów, a ich głos jest słyszany na całym świecie. I to także dzięki tym Białorusinom, którzy są za granicą, ten głos słyszymy. Musimy kontynuować tę drogę i walczyć dalej.

Pod koniec uroczystości zgromadzeni odśpiewali "Mury" Jacka Kaczmarskiego po białorusku.

Mural na znak solidarności z Białorusią to symbol siły kobiet

Malowidło przy ul. Legnickiej 64 powstało pod koniec marca, jednak z powodu pandemii trzeba było odwlec uroczyste odsłonięcie. Namalowana na elewacji postać kobieca ma być alegorią.

- Rewolucja białoruska jest kobietą. I nie mówię jedynie o Swiatłanie Cichanouskiej. To nawiązanie do obrazu, który widzimy na białoruskich ulicach. Jest tam wiele młodych, protestujących kobiet - tłumaczył "Wyborczej" Gaś. - Bohaterka malunku prezentuje niezłomność i ogromną determinację. Jednocześnie jest spokojna, bo pokojowa walka jest charakterystyczna dla tych protestów.

Wśród osób, które zajmowały się wykonaniem muralu, były Białorusinki, które na stałe zamieszkały w Polsce.

- Migracja jest nasilona, szczególnie w ostatnim czasie. Jako biuro regionalne chcemy dołożyć naszą cegiełkę do integracyjnego Wrocławia. Tworząc mural, zamierzamy się wpasować w pejzaż miasta. A jednocześnie chcemy pokazać, że nasza działalność nie ogranicza się tylko do placówki, a wkracza w przestrzeń Wrocławia - tłumaczył Gaś.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu pracowało również, we współpracy z lokalnym środowiskiem białoruskim, nad filmem dokumentującym powstawanie muralu. Został opublikowany na platformie YouTube pt. "The "Mural for Belarus" unveiled in Wrocław [PL] | Sakharov Prize 2020".