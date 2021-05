72-letni Janusz Batóg opuścił mieszkanie w Bielawie we wtorek, 18 maja, około godz. 11. Do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną oraz nie powrócił do miejsca zamieszkania.

Mężczyzna ma około 170 cm wzrost, siwe, krótkie włosy, niebieskie oczy i duże, odstające uszy. Jest szczupłej budowy ciała, nie ma zarostu, ma krzywy nos po złamaniu, widoczne ubytki w uzębieniu, a na obu przedramionach blizny. Podczas chodzenia przekrzywia ciało w lewą stronę.

W chwili zaginięcia ubrany był w buty sportowe, niebieskie, najprawdopodobniej dżinsowe spodnie, ciemną koszulkę i kurtkę typu sportowego z charakterystycznym białym wszyciem w rejonie zamka. Na szyi miał smycz koloru czerwonego z kluczami od mieszkania i chipem do drzwi od klatki schodowej oraz gruby łańcuszek koloru żółtego.