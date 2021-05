Tegoroczna edycja biegu odbędzie się w formule wirtualnej, czyli bez wytyczonych tras i imprez w największych miastach Polski. Zastąpią je indywidualne czterokilometrowe ścieżki biegaczy i streaming live, podczas którego organizatorzy będą na bieżąco relacjonować wyniki. W dziesięcioletniej historii bieg Poland Business Run wsparł 599 osób z niepełnosprawnościami.

– Zaczęło się od jednej beneficjentki, ale z roku na rok liczba osób, którym mogliśmy pomóc, systematycznie rosła. Po cichu marzy nam się na dziesiąte urodziny 100 beneficjentów tej edycji – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Czy to się uda? Czas pokaże, bo zależy to między innymi od funduszy, które uda się zebrać. Wierzymy jednak, że i firmy wystawiające drużyny, i biegacze nie zawiodą, dzięki czemu pomożemy jak największej liczbie beneficjentów. Warto przy tej okazji wspomnieć też, że wciąż mogą się do nas zgłaszać osoby szukające dofinansowania na sprzęt, rehabilitację lub inną pomoc. Będziemy wdzięczni za przekazywanie tej informacji dalej.