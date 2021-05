Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r. Wyniki poznamy 7 maja.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, Agnieszka Imiela-Sikora z Rady Osiedla Przedmieście Oławskie – na rowery, Joanna Klima ze Szczepina – na Stare Miasto bez aut, dyrektor Bartłomiej Świerczewski z urzędu miasta – na aktywizację obywateli, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki – na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

Sebastian Lorenc, wiceprezydent Wrocławia

Głos na: Tramwaje na wszystkie duże osiedla - Trasy tramwajowe na Psie Pole, Muchobór Wielki, Maślice, Ołtaszyn, Stabłowice i Jagodno

Budowa linii tramwajowych jest dzisiaj pilnym zadaniem w kontekście najbliższych 20 lat. Trzeba poprawić wydolność komunikacyjną miasta. Teraz mamy COVID-19 i ograniczenia w poruszaniu się, ale za chwilę to się zmieni i ruch wróci do starych poziomów. Po raz kolejny zaczną się problemy.

Komunikacja miejska nie ma alternatywy w sprawnym poruszaniu się po mieście. Dlatego rozszerzenie sieci na duże osiedla w mieście, które rozbudowały się w nieco odsuniętych od centrum przestrzeniach, jest dobrym pomysłem. Tam zamieszkuje sporo osób, które generują duży ruch w obrębie osiedla, jak i pomiędzy osiedlem i centrum czy miejscem pracy.

Sprawna, wydolna, często i punktualnie kursująca komunikacja zbiorowa odpowiedniej jakości spowoduje, że chętniej przesiądą się do tramwajów i autobusów, a całe miasto na tym zyska.

REKLAMA

Dodam, że wyzwaniem jest smog. Ciężko pracujemy nad tym, żeby zlikwidować wszystkie piece i źródła niskiej emisji. Niestety, mamy stary zasób, który nie odpowiada dzisiejszym warunkom technicznym. W momencie gdy go budowano, nikt nie myślał o potrzebie zastąpienia tradycyjnych pieców innymi źródłami energii. Dlatego jest to trudne technicznie oraz droższe.

Ale patrząc na kwestię zdrowia najmłodszych wrocławian, bo to oni najbardziej cierpią na zanieczyszczonym powietrzu, jest to absolutnie priorytetowe. To jednak wyzwanie do roku 2025.

Głosowanie - Wrocław

Głosowanie - Dolny Śląsk

Głosowanie - Wałbrzych

Głosowanie - Świdnica