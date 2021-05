Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r. Wyniki poznamy 7 maja.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, Agnieszka Imiela-Sikora z Rady Osiedla Przedmieście Oławskie – na rowery, Joanna Klima ze Szczepina na Stare Miasto bez aut, dyrektor Bartłomiej Świerczewski z urzędu miasta – na aktywizację obywateli, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki – na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy

Stawiam na rozbudowę tramwajów (trasy tramwajowe na Psie Pole, Muchobór Wielki, Maślice, Ołtaszyn, Stabłowice i Jagodno).

Wrocław potrzebuje zrównoważonego rozwoju w kontekście transportowym. Wrocławianki i wrocławianie zwracają się do mnie, jako posła, z prośbą o przyspieszenie prac nad rozbudowaniem siatki tramwajów na największe osiedla.

Doprowadzenie tramwajów na wszystkie największe osiedla spowoduje, że wrocławianie przesiądą się do komunikacji publicznej, nie będą używać samochodów. Będzie mniej korków, mniej zanieczyszczenia, bo tysiące samochodów także się dokładają do niego. To będzie miało zatem pozytywny efekt na zdrowie mieszkańców Wrocławia. Dlatego te inwestycje muszą być wysoko w agendzie prac nad rozwojem Wrocławia.

Mieszkałem parę lat w Brukseli, gdzie jest dobrze rozbudowana komunikacja miejska: jest metro, są tramwaje i są autobusy. Niczym ujmującym nie jest korzystanie z tramwaju w dojazdach do pracy czy szkoły, nawet dla posiadaczy samochodów. To jest wbudowane w kulturę miejską. We Wrocławiu też ją mamy, ale mam nadzieję, że będziemy ją wzmacniać.

Głosuję też na zielone tętnice Wrocławia, czyli aleje przy ulicach. To konieczne nie tylko ze względów estetycznych, bo to ważne, ale nie najważniejsze. Ale przede wszystkim dzięki drzewom będzie się żyło lepiej, szczególnie podczas lata. Drzewa chłodzą i zmniejszają zanieczyszczenie.

Musimy myśleć o tym, jak zdrowo i sprawnie żyć w mieście. Te dwie sprawy powinny być priorytetowe i wyznaczać standardy cywilizacyjne w XIX wieku. Jak wiemy, drogi nie wystarczają. Czy droga ma dwa pasy, czy siedem pasów ruchu, i tak będzie zapełniona, bo to będzie zachęta do używania aut. Ja wierzę w zielone miasto.

