Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, Agnieszka Imiela-Sikora z Rady Osiedla Przedmieście Oławskie – na rowery, dyrektor Bartłomiej Świerczewski z urzędu miasta – na aktywizację obywateli, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki – na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

– Byłaby to z mojej strony krótkowzroczność, a także spory nietakt, gdybym w tak wielkiej metropolii jak Wrocław próbował wskazać jedno tylko wyzwanie, które uważam za kluczowe dla miasta i jego mieszkańców. Potrzeby wrocławianek i wrocławian są bardzo zróżnicowane i nie jest moją rolą, by ich przekonywać do swoich racji. Poza tym pamiętajmy, że na tak dużym obszarze praktycznie wszystkie nasze zadania się przenikają i są od siebie zależne. Stąd też powinniśmy pracować nad nimi równolegle. A nad czym konkretnie?

Bez wątpienia jednym z większych wyzwań Wrocławia jest ciągłe udoskonalanie komunikacji zbiorowej, co wiąże się z wieloma innymi aspektami życia, jak ekologia i ochrona środowiska, budownictwo czy aktywizacja mieszkańców – innymi słowy, szeroko rozumiana poprawa jakości życia codziennego. Na tym zadaniu skupiłem się od pierwszych dni mojej prezydentury, a w tym czasie na ulice Wrocławia wyjechało 200 nowych autobusów i dokończyliśmy realizację kontraktu na 40 nowych niskopodłogowych tramwajów, natomiast kolejne 42 modernizujemy. A to nie koniec. Dopięliśmy także umowę na zakup 46 tramwajów, które posłużą m.in. na budowanych dwóch nowych trasach – na Nowy Dwór (TAT) i Popowice. Jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, szukamy możliwości realizacji kolejnych połączeń tramwajowych, ale efekty inwestycji w transport zbiorowy są już widoczne, np. dzięki nowym autobusom mamy obecnie najmłodszy tabor wśród polskich metropolii.

Osobną kwestią, niezwykle złożoną, jest wrocławska kolej aglomeracyjna, która w przyszłości – mam nadzieję – odpowie na wiele metropolitalnych wyzwań. Rokrocznie przeznaczamy też 80 mln zł na "torywolucję", a drogi rowerowe powstają przy okazji różnego rodzaju inwestycji. Mamy już we Wrocławiu 1,1 tys. km takich tras, a do roku liczba ta wzrośnie o kolejne 20 km.

Gdy mówimy o wrocławskich wyzwaniach, to jednym z ważniejszych jest poprawa jakości powietrza. Blisko dwa lata temu ruszyliśmy z programem "Zmień piec", na który przeznaczyliśmy 330 mln zł. 15 tys. zł bezzwrotnej dotacji dla każdego, kto wymienia "kopciucha". Musimy i chcemy uporać się z problemem smogu w naszym mieście, ale tu potrzebna jest także aktywność mieszkańców.

Poprawa jakości życia w mieście to także zieleń. Niezwykle ważny jest proces zazieleniania Wrocławia, mimo że mamy już 56 parków i 222 zieleńce. Dlatego tylko w ciągu dwóch ostatnich lat powierzchnia naszych parków wzrosła o 96 ha, a Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował 72 zadania na łączną kwotę 46 mln zł. To m.in. skwer Skaczącej Gwiazdy, skwer Wrocławianek, Żernicki Park Sportu i Rekreacji, park Wojszycki i park Mamuta, a pracujemy już nad stworzeniem wrocławskiego "central parku" na Kępie Mieszczańskiej.

Równolegle cały czas musimy i chcemy pracować nad "mądrym Wrocławiem". Jesteśmy ośrodkiem akademickim, miastem nauki i biznesu, wreszcie miastem przyciągającym turystów. Zatem każdą z tych dziedzin należy pielęgnować. A wszystko planować z myślą o czasie, w jakim przyszło nam od ponad roku żyć.

Pandemia przysporzyła przecież szereg nowych wyzwań, zatem będziemy się też musieli organizować na nowo. Bo powrót do życia sprzed pandemii jest olbrzymim zadaniem: finansowym, społecznym, biznesowym. Czy nam się uda? Jestem przekonany, że tak, bo siłą Wrocławia są jego mieszkańcy, a energia naszego miasta daje nadzieję na dalszy rozwój. Bądźmy w tym razem.

***

