Głosowanie na najważniejsze wyzwania do 2040 r. potrwa do 3 maja. 7 maja poznamy po siedem propozycji spośród 12, które czytelnicy wybiorą dla regionu i trzech miast: Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy.

Na czele rankingu na Dolnym Śląsku są: wybudowanie dróg ekspresowych, Koleje Dolnośląskie w całym województwie oraz wyeliminowanie smogu.

Grzegorz Ćwiertniewicz, dyrektor wydziału kultury w Urzędzie Marszałkowskim stawia jednak na odbudowę Teatru Polskiego.

- Jest on od zawsze wizytówką kulturalną nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Bywał też wizytówką całego kraju. Dla wielu jest dumą, ale i sprawą honoru, dlatego wywołuje tyle różnorodnych emocji i dlatego wielu zależy, by wzbijał się na artystyczne wyżyny i nie tracił na wartości - mówi dyrektor.

REKLAMA

W propozycjach dla regionu są również m.in. igrzyska olimpijskie w Karkonoszach czy pomoc dla branży turystycznej.

Wrocław bez spalin

We Wrocławiu jak do tej pory wygrywają: zielone tętnice miasta, tramwaje na wszystkie duże osiedla i uruchomienie kolei aglomeracyjnej.

Joanna Klima z rady osiedla Szczepin zagłosowała na Stare Miasto bez samochodów. - To nasza perełka, znak rozpoznawczy. Warto oddać je mieszkańcom i turystom i umożliwić im spokojne patrzenie ze strony pieszego czy rowerzysty, bez narażenia na hałas czy spaliny - mówi.

Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu Maślic, popiera postulat kolejowy. - Wrocław ma bogatą siatkę tras kolejowych i sporo przystanków. Od 2007 r. tworzona jest kolej aglomeracyjna, ale jest więcej debat niż realizacji - podkreśla.

REKLAMA

Bartłomiej Świerczewski, dyrektor departamentu spraw społecznych magistratu, postawił na aktywizację mieszkańców, czyli budowę centrów aktywności lokalnej. - Chciałbym, żeby na każdym osiedlu była grupa osób, która chce działać. Wtedy taka grupa na pewno przestrzeń znajdzie - przekonuje.

W stolicy regionu można również wybrać m.in. sieć rowerową czy budowę 10 nowych basenów.

Wałbrzych będzie eko?

W Wałbrzychu na razie największe poparcie zyskały: 10 tysięcy mieszkań komunalnych, ożywienie Rynku i walka ze smogiem.

- Pośród wszystkich działań wybranych przez mieszkańców Wałbrzycha są mi wyjątkowo bliskie wszelkie aktywności ekologiczne i społeczne. Idea odejścia od plastiku na terenie miasta, zbudowanie wśród mieszkańców nawyków świadomego używania opakowań jednorazowych to ważna inwestycja - uważa zaś Piotr Micek, dyrektor Galerii Sztuki BWA w Wałbrzychu.

W drugim największym mieście Dolnego Śląska do wyboru jest również m.in. miejska fabryka wody oraz powiększanie granic Wałbrzycha.

Świdnica dobrze skomunikowana

Świdnica stawia na: wybudowanie obwodnicy, lepszą komunikację z innymi miastami i walkę ze smogiem.

Jerzy Żądło, wiceprezydent Świdnicy, uważa, że priorytetem jest walka ze smogiem i wymiana wszystkich starych kopciuchów: - Nie tylko dlatego, że to inwestycja w naszą przyszłość oraz nasze zdrowie, ale i konieczność.

Jan Dzięcielski, przewodniczący rady miejskiej, zagłosował zaś na zatrzymanie odpływu młodych. - Należy podjąć działania, by zatrzymać młodych, lub, co jeszcze ważniejsze i trudniejsze, spróbować ich przyciągnąć do naszego miasta. Musimy zapewnić m.in. infrastrukturę, mieszkania, dbać o czyste powietrze, pracę, dobrą edukację, rozrywkę i poczucie bezpieczeństwa - mówi.

Na świdnickiej liście jest również przywracanie rzeki Bystrzycy miastu oraz rewitalizacja historycznej zabudowy i terenów zielonych.

O plebiscycie słuchaj też o godz. 6 w sobotę i niedzielę na antenie Radia Złote Przeboje we Wrocławiu i Wałbrzychu oraz w sobotę i niedzielę o godz. 22 na antenie Radia Pogoda we Wrocławiu.

Głosowanie - Dolny Śląsk

Głosowanie - Wrocław

Głosowanie - Wałbrzych

Głosowanie - Świdnica