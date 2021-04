Pracownicy firmy BSH we Wrocławiu amatorsko uprawiają sport dla swojego zdrowia, ale również w szlachetnym, charytatywnym celu. Od pewnego czasu biegają, jeżdżą na rowerze oraz na rolkach dla Fundacji "Fizjotriterapia. Follow your dreams", która pomaga dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami.

Każdy pokonany przez nich kilometr jest przeliczany na konkretne finansowe wsparcie. Dlatego kilkadziesiąt osób, które na co dzień produkują piekarniki i lodówki we wrocławskich fabrykach BSH, chce do końca kwietnia zdobyć 20 tys. zł na ten charytatywny cel.