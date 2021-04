Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, Agnieszka Imiela-Sikora z rady osiedla Przedmieście Oławskie na rowery, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki - na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

Stawiam na aktywizację mieszkańców. To z aktywizacji obywateli na poziomie lokalnym często wynika wiele pozytywnych i pożytecznych inicjatyw miejskich i globalnych. Każdy, kto ma doświadczenie w działaniu z lokalną wspólnotą, zyskuje wiedzę, którą może spożytkować też na innych polach.

Budowa centrów aktywności lokalnej jest ważna, ale nie zawsze w znaczeniu dosłownym - inwestycyjnym. Chciałbym, żeby na każdym osiedlu była grupa osób, które chce działać. Wtedy taka grupa na pewno przestrzeń znajdzie. Pandemia pokazała, że najlepiej, jeśli tych miejsc na osiedlu jest więcej: szkoła, lokal rady osiedla czy nawet parafia.

Nie zawsze musi to być centrum aktywności lokalnej. Potrzeby są bowiem różne: czasem potrzebujemy miejsca na spektakl, czasem na spotkanie, a innym razem można coś zorganizować pod chmurką. Są jednak takie osiedla, gdzie tych przestrzeni będzie brakowało. I to jest zadanie dla nas - dla urzędników. Ale wciąż najważniejsi są ludzie i ich aktywność. Dlatego chcemy ich wspierać i zachęcać wszelkie organizacje do aktywizacji społeczności lokalnej.

REKLAMA

Innym moim wyborem spośród wyzwań w plebiscycie są również zielone tętnice Wrocławia. To bardzo ważny symbol wyzwań klimatycznych, przed którymi stoi również Wrocław.

O plebiscycie słuchaj też o godz. 6 w sobotę i niedzielę na antenie radia Złote Przeboje we Wrocławiu i Wałbrzychu oraz w sobotę i niedzielę o godz. 22 na antenie Radia Pogoda we Wrocławiu.

Głosowanie - Wrocław

Głosowanie - Dolny Śląsk

Głosowanie - Wałbrzych

Głosowanie - Świdnica