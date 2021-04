Spośród 12 propozycji na wyzwania do 2040 r. wybieramy po siedem w czterech kategoriach: dla Dolnego Śląska, Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy. Głosowanie trwa do 3 maja, a wyniki poznamy 7 maja.

Na Dolnym Śląsku jak na razie największe poparcie mają trzy projekty: Koleje Dolnośląskie w całym województwie (wyremontowanie wszystkich przejętych od PKP linii kolejowych), wyeliminowanie smogu (czyste powietrze dzięki uchwale antysmogowej obowiązującej w całym regionie) oraz wybudowanie dróg ekspresowych (S5 z Sobótki do Bolkowa, S8 z Wrocławia do Kłodzka, S3 do granicy z Czechami).

Marszałek Cezary Przybylski głosuje na „Koleje Dolnośląskie w całym województwie. Wyremontowanie wszystkich przejętych od PKP linii kolejowych”. Dlaczego?

- Z mojej inicjatywy rozpoczęliśmy na Dolnym Śląsku największy w Polsce, autorski projekt przejmowania od strony państwowej nieczynnych dotychczas linii kolejowych o długości około 300 km, które zrewitalizujemy i w ciągu najbliższych lat przywrócimy do ruchu pasażerskiego - wyjaśnia marszałek. - Naszym celem jest połączenie dolnośląskich gmin i powiatów dostępną dla wszystkich komunikacją kolejową. Umożliwi to mieszkańcom naszego regionu szybkie i wygodne przemieszczanie się, ułatwi dostęp do nowych miejsc pracy, a także zapewni możliwość podejmowania nauki na wybranych uczelniach. Chcę, aby nowoczesna i dostępna kolej była ważnym, pozytywnym elementem codzienności Dolnoślązaków. Dostępność transportowa z pewnością wpłynie też na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Dolnego Śląska - mówi marszałek Przybylski.

Cezary Przybylski przypomina też, że władze województwa przeznaczyły również setki milionów złotych z naszego programu unijnego na modernizacje linii należących do PKP: m.in. o linii aglomeracyjnej z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy i dalej do Jedliny Zdroju. Otworzyliśmy też połączenia na sieci kolejowej PKP – np. z Wrocławia przez Legnicę do Lubina.

- Razem z samorządami lokalnymi chcemy, aby szlak kolejowy połączył również inne miasta Zagłębia Miedziowego - Polkowice i Głogów - wymienia marszałek. - Na pierwszej przejętej od państwa linii: Bielawa - Dzierżoniów, w rekordowym tempie - w niespełna rok - wykonaliśmy jej rewitalizację i od grudnia 2019 roku pociągi Kolei Dolnośląskich służą mieszkańcom miasta w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły i zapewniają również komfortowe połączenie z Wrocławiem. W tym momencie przejęliśmy od PKP już 16 z 22 linii kolejowych. Ich łączna długość to 200 km. Robimy to wszystko po to, aby jak najwięcej Dolnoślązaków mogło korzystać z kolei. Słowem, przywracamy modę na kolej i robimy to z sukcesami.

- Dolny Śląsk jest bardzo ważnym i rozwiniętym węzłem komunikacyjnym w skali kraju i tej części Europy, w której się znajdujemy. Dlatego stawiamy na powrót do komunikacji kolejowej, która w nowej odsłonie będzie nowoczesna. Z satysfakcją przyglądam się dynamicznemu rozwojowi Dolnego Śląska. Wiele działań i inwestycji wprowadza nasz region w nowy wymiar, a Koleje Dolnośląskie - nasz samorządowy przewoźnik jest wizytówką dla tego wielkiego, niezwykle potrzebnego społecznie projektu - kończy szef samorządu województwa.

