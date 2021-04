Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, Agnieszka Imiela-Sikora z rady osiedla Przedmieście Oławskie na rowery, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki - na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

Wybieram tramwaje i kolej aglomeracyjną, bo trzeba postawić na transport publiczny. Tam, gdzie rozbudowują się osiedla, konieczne są nowe trasy tramwajowe.

Wrocław ma bogatą siatkę tras kolejowych i sporo przystanków. Od 2007 r. tworzona jest kolej aglomeracyjna, ale jest więcej debat niż realizacji. Liczba pasażerów i tak rośnie, ale warto iść dalej w kierunku wzmocnienia całej aglomeracji. 240 tys. samochodów codziennie wjeżdżających do Wrocławia, nie bierze się znikąd, ale z gmin sąsiednich, warto zatem dać tu alternatywę w szybkim dojeździe.

Maślice czekają i na trasę tramwajową, i na kolej aglomeracyjną, w tym na nowy przystanek z pętlę kolejową. Ale na kolej miejską czeka cały zachód Wrocławia, np. linia na Leśnicę. Były plany w tym roku, by zagęścić kursy, ale pandemia to zahamowała. Ale mam nadzieję, że za 20 lat nie będziemy wracać do rozmów.

W sytuacji gdy autobusy powinny zostać skierowane na połączenia południkowe i okólne, łączące ze sobą osiedla poza centrum oraz dowożące do stacji przesiadkowych, kolejowych czy tramwajowych. To są założenia planu transportowego z 2016 r.

Za 20 lat już nie powinniśmy o tym wszystkim rozmawiać, ale system transportu w mieście i aglomeracji po prostu musi dobrze funkcjonować.

