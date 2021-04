Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki - na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

- Jedno oczywiście trudno wskazać, bo prawie wszystkie są ważne i stanowią spójną wizję rozwoju miasta. Trudno np. mówić o ograniczeniu ruchu aut w centrum bez alternatywy w postaci większej sieci tramwajowej czy kolei aglomeracyjnej. Są to naczynia połączone, a realizacja jednego będzie zależała od pozostałych.

Czy realne jest znaczne ograniczenie dostępu ruchu samochodowego do centrum miasta?

- W perspektywie 2040 r. nie ma innej drogi. Samochodów jest już teraz za dużo i codziennie odczuwamy tego skutki, np. korki, smog, hałas, wypadki, a także zbyt mało miejsca na zieleń.

Unia Europejska nie chce finansować budowy dróg, bo to sprzeczne ze strategią stawiania na niskoemisyjny transport. Z europejskich miast mają znikać korki, a ma być rozwijany transport niesamochodowy. Np. budowa linii tramwajowej na Maślice zachęci do korzystania z komunikacji miejskiej, a budowa drogi rowerowej w ul. Świdnickiej - do wybrania roweru.

Mówi się, że po pandemii będzie obawa, dotycząca transportu publicznego.

- Są kraje, które to badały, jak np. Niemcy i Anglia i potwierdziło się, że transport publiczny nie jest miejscem, gdzie można zarazić się koronawirusem. Tak czy inaczej, musimy inwestować w znaczącą i szybką poprawę transportu zbiorowego, bo w tak dużym mieście jak Wrocław to jedyna możliwość, by poradzić sobie z problemami komunikacyjnymi.

Czy coś z naszej listy nie jest istotnym wyzwaniem?

- Nie zgadzam się z postulatem budowy hali widowiskowo-sportowej. Hale przecież we Wrocławiu są, a wiemy po przykładzie stadionu czy Narodowego Forum Muzyki, że takie inwestycje w czasie budowy okazują się dużo droższe.

Na pewno nie ze wszystkim musimy czekać do 2040 r. Nie trzeba 19 lat, żeby stworzyć drogi rowerowe albo zasadzić drzewa. Gdyby to były priorytety dzisiejszej polityki, można to zrobić szybciej. Pytanie do władz miasta, dlaczego te sprawy zmieniają się tak wolno.

Jakie są najważniejsze postulaty dla Dolnego Śląska?

- One dotykają różnych obszarów i trudno niektóre z nich ze sobą porównać, jak np. stworzenie kolei aglomeracyjnej i politykę migracyjną.

Mnie najbliższy jest pomysł rozbudowy i wyremontowania linii kolejowych. Tu widzę wielki potencjał infrastrukturalny i turystyczny Dolnego Śląska. Dużo mówi się o sukcesie Kolei Dolnośląskich i to jest fakt, ale ciągle mamy przeciętnie dwa razy podróży koleją na mieszkańca mniej niż średnia w UE.

Stworzenie sieci tras rowerowych jest postulatem nie tylko dla Wrocławia, ale i dla Dolnego Śląska, Świdnicy czy Wałbrzycha.

- To prosta i relatywnie tania metoda, żeby promować turystykę, ale także zwiększać zdrowie mieszkańców i promować czysty transport. Żałuję, że Dolny Śląsk nie rozpoczął jeszcze realizacji polityki rowerowej. Powinniśmy uczyć się od Małopolski i Pomorza Zachodniego, które tworzą spójne systemy tras dla całych regionów. U nas na razie są tylko koncepcje.

W Wałbrzychu i Świdnicy duże poparcie ma walka ze smogiem. Czy to w 2040 r. powinien być jeszcze problem?

- Smog to wielki wstyd dolnośląskich miast. Dane dotyczące liczby umierających osób są przerażające.

Uchwała antysmogowa dla województwa podaje jasną datę dla likwidacji kopciuchów: 2024 r. i musimy się jej trzymać. Odpowiedzialnością gmin jest pozyskanie funduszy i rozmowa z mieszkańcami na temat zmiany.

Czy w 2024 r. powietrze w regionie będzie czyste?

- Nie, bo mamy jeszcze problem ze smogiem samochodowym. Mam nadzieję, że władze Wrocławia ambitnie odpowiedzą na zarzut ze strony Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę na łamanie prawa UE, gdy chodzi o dwutlenek azotu, pochodzący głównie z aut.

W tej sprawie dzieje się zdecydowanie za mało. Niestety, Wrocław zmarnował szansę, którą była pandemia, bo inne europejskie miasta, np. Monachium czy Kraków, w tym czasie wyznaczyły specjalne trasy rowerowe. To doprowadziło do znacznego wzrostu udziału rowerów w ruchu.

