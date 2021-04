Głosowanie na najważniejsze wyzwania do 2040 r. potrwa do 3 maja. 7 maja poznamy po siedem propozycji spośród 12, które czytelnicy wybiorą dla regionu i trzech miast.

Dolny Śląsk: skomunikowany i bez smogu

Na Dolnym Śląsku na czele znajdują się obecnie: walka ze smogiem, remonty linii kolejowych i budowa dróg ekspresowych.

Radni województwa Marek Łapiński (PO) i Patryk Wild (BS) zdecydowanie stawiają na kolej. - Chodzi o to, aby Dolnoślązacy mogli mieszkać w jednej części regionu, a pracować w innej. To ważny atut, zwłaszcza w czasach rozwoju możliwości pracy hybrydowej - mówi polityk Bezpartyjnych. - Pociągi aglomeracyjne, które będą kursowały co 10 minut, to najlepsza alternatywa dla podróży samochodem - dodaje radny PO.