Do 3 maja można głosować na jedną z 12 propozycji wrocławskich wyzwań do 2040 r.

Zapytani przez nas radni miejscy stawiali na poprawę transportu publicznego przez budowę kolei aglomeracyjnej i rozbudowę sieci tramwajowej, a lider ekologów Krzysztof Smolnicki - na zieloną sieć alei wzdłuż głównych ulic miasta.

W mieście jest za dużo aut, Wrocław się korkuje, jest zanieczyszczenie i hałas. Im więcej aut, tym więcej zastawionych nimi chodników i Wrocław przez to staje się nieprzyjazny dla pieszych.

Im więcej będzie rowerów, tym mniej będzie samochodów, zwłaszcza w centrum. Na razie jednak Wrocław nie jest przyjazny rowerzystom: infrastruktura nie jest spójna, nie jest bezpieczna, więc rowerzystów nie przybywa.

A potencjał we Wrocławiu jest: mamy dobry klimat, mamy płaski teren. Cyklistów będzie przybywać w szybkim tempie, tylko trzeba działać. Potrzebne jest połączenie istniejących tras w system tak, by nie było dziur. Obecnie nawet do centrum nie da się dojechać ze wszystkich osiedli, bo są luki w sieci. A do tego trzeba dołączyć drogi dojazdowe do poszczególnych osiedli między sobą.

Nie działa samo ograniczanie znakiem do 30 km na godz. i malowanie symboli rowerów na ulicy, jak na ul. Świdnickiej. Tam musi powstać bezpieczna, wydzielona infrastruktura, która połączy południe miasta z centrum.

Problemem jest też bezpieczeństwo ruchu drogowego. Auta powinny jeździć wolniej, bo z badań Akcji Miasto wynika że aż 80 proc. kierowców przekracza prędkość. Rozwiązaniem jest właśnie wydzielanie infrastruktury dla rowerów oraz zwężanie pasów, które zmniejsza szybkość.

Na sieć tras rowerowych można głosować również w przypadku Dolnego Śląska, Wałbrzycha i Świdnicy.

