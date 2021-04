Spośród 12 propozycji na wyzwania do 2040 r. wybieramy po siedem z dwunastu propozycji w czterech kategoriach: dla Dolnego Śląska, Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy.

Na Dolnym Śląsku jak na razie największe poparcie mają trzy projekty: Koleje Dolnośląskie w całym województwie (wyremontowanie wszystkich przejętych od PKP linii kolejowych), wyeliminowanie smogu (czyste powietrze, dzięki uchwale antysmogowej obowiązującej w całym regionie) oraz wybudowanie dróg ekspresowych (S5 z Sobótki do Bolkowa, S8 z Wrocławia do Kłodzka, S3 do granicy z Czechami).

Radny sejmiku dolnośląskiego Patryk Wild z Bezpartyjnych Samorządowców wybiera kolej:

- Najważniejsze wyzwanie to zapewnienie spójności regionu poprzez budowę powszechnie dostępnego systemu transportu zbiorowego opartego o kolej. Chodzi o to, aby Dolnoślązacy mogli mieszkać w jednej części regionu, a pracować w innej. To będzie ważny atut zwłaszcza w czasach postpandemicznego rozwoju możliwości pracy hybrydowej, czyli przynajmniej w części zdalnej - uważa Wild.

Wild: - Chodzi też o to, aby mieszkańcy miast mogli korzystać z niezwykłej atrakcyjności regionu, choćby wyskakując na weekend lub popołudniową wizytę w Sudety, Bory Dolnośląskie, nad Odrę, czy Stawy Milickie, czy do jednego z licznych miast regionu. Chodzi o to żeby usieciowić potencjał wrocławskiego obszaru metropolitalnego i innych aglomeracji oraz miast i miasteczek województwa. Bo to usieciowienie będzie oznaczała dużo więcej niż proste zsumowanie potencjału każdego tych ośrodków. Tu dzięki synergii 2+2 będzie oznaczało więcej niż cztery.

Jak głosować w plebiscycie "Wyborczej"?

>> Spośród 12 propozycji należy wskazać jedną.

>> Głosowanie, które wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta, potrwa od dziś do 3 maja.

>> Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

Głosowanie - Dolny Śląsk

Głosowanie - Wrocław

Głosowanie - Wałbrzych

Głosowanie - Świdnica