Do 3 maja wybieramy najważniejsze wyzwania dla Dolnego Śląska, Wrocławia, Świdnicy i Wałbrzycha. Zachęcamy do głosowania na jedną z 12 propozycji, spośród których wybierzemy siedem najważniejszych dla regionu i miast. Wyniki podamy 7 maja.

Spośród wyzwań wrocławskich na razie na czele są: uruchomienie kolei aglomeracyjnej (powstanie wspólnej sieci kolei miejskiej i aglomeracyjnej w takcie co 10 minut), tramwaje na wszystkie duże osiedla (trasy tramwajowe na Psie Pole, Muchobór Wielki, Maślice, Ołtaszyn, Stabłowice i Jagodno) i zielone tętnice miasta (aleje drzew na wszystkich głównych ulicach Wrocławia).

Wyniki jednak mogą się zmienić, gdyż głosowanie trwa! Głosowanie, które wyłoni najważniejszą siódemkę wyzwań dla miasta, potrwa od dziś do 3 maja. Wyniki plebiscytu poznamy kilka dni później – 7 maja.

O to, na jaką propozycję oddali swój głos, zapytaliśmy przedstawicieli trzech największych klubów w radzie miejskiej Wrocławia.

Bartłomiej Ciążyński, Forum Jacka Sutryka - Wrocław Wspólna Sprawa / SLD

Głos na: Tramwaje na wszystkie duże osiedla - Trasy tramwajowe na Psie Pole, Muchobór Wielki, Maślice, Ołtaszyn, Stabłowice i Jagodno

Kierunek na najbliższe 20 lat wydaje się być ustalony: Wrocław zrównoważony, dobrze skomunikowany, zielony i wspólny, solidarnościowy. Jesteśmy na tej ścieżce. Największym i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem wydaje mi się dalsze włączanie osiedli do sieci tramwajowej lub kolei aglomeracyjnej.

Jesteśmy w tym procesie, bo już niedługo będą nowe linie na Popowice i Nowy Dwór, otwiera się faza projektowa na Swojczyce, są próby dot. Jagodna. Jednocześnie remontowane są kilometry torowisk i kupowane nowe pojazdy.

To superważne, bo wysoka jakość mieszkania w metropolii zależy mocno od tego, ile „tracimy” czasu na dojazd do pracy, szkoły, usług, rozrywki. Komunikacja szynowa, ewentualnie wydzielony pas dla autobusu, jest najszybsza.

Dlatego stawiam na zadanie chyba najambitniejsze, czyli dalszą rozbudowę sieci tramwajowej. Wrocław to przecież ambitne miasto.

Piotr Uhle, Nowoczesna

Stawiam na kolej aglomeracyjną. Bez sprawnego transportu w ujęciu aglomeracji nie poradzimy sobie ze zmniejszeniem ilości aut wjeżdżających do miasta - a przez to z korkami. Dziś większość zanieczyszczeń powietrza generują starego typu piece opalane paliwem stałym, jednak już niedługo - po likwidacji starych palenisk - to transport będzie największym trucicielem. System kolei aglomeracyjnej i miejskiej - szybkiej, częstej i dobrze dostępnej dla mieszkańców to najlepsza odpowiedź na te wyzwania.

Jednak gdybym samodzielnie miał formułować wyzwania na najbliższe 20 lat - postawiłbym na kompleksową reformę zarządzania zasobem komunalnym. Nie godzi się, by w XXI wieku ludzie mieszkali w walących się kamienicach, korzystali ze wspólnych toalet dla całego piętra, a poruszanie się po wnętrzach podwórzowych przypominało jazdę terenową po dołach z błotem.

Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość

Głos na: Uruchomienie kolei aglomeracyjnej - Powstanie wspólnej sieci kolei miejskiej i aglomeracyjnej w takcie co 10 minut

Największe znaczenie dla jakości życia miałoby uruchomienie kolei aglomeracyjnej. Już teraz, gdy przejedziemy się pociągiem czy to PKP czy KD, widzimy przewagę czasową, która jest bezkonkurencyjna.

Kolei aglomeracyjnej na pewno potrzebuje południe Wrocławia, czyli część np. na remontowanej obecnie linii nr 285.

Także Psie Pole na pewno może jeździć koleją do centrum. Jest szansa, że powstanie dodatkowy przystanek na wysokości Zakrzowa, na pewno bardzo pomoże mieszkańcom.

Jeśli chodzi o częstotliwość, teraz daleko nam do ideału. Pociąg co 10 minut to coś, co przekona ludzi do powszechnego korzystania z tego typu transportu.

