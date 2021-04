Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w piątek prawie 18 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dolny Śląsk z 1748 zakażeniami zajął czwarte miejsce w zestawieniu województw.

Szpital tymczasowy we Wrocławiu Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Sytuacja w dolnośląskich szpitalach jest poważna, ale nie tragiczna. Wciąż są wolne łóżka i respiratory. Na przykład w piątek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wolnych było osiem łóżek respiratorowych i 59 covidowych.

W samym Wrocławiu odnotowano 377 nowych zakażeń, w powiecie wrocławskim - 123, a w świdnickim – 102. Statystyki są złe także dla Wałbrzycha, gdzie zachorowały 63 osoby, i Jeleniej Góry, gdzie przybyło 56 zakażeń. W Legnicy wykryto 81 nowych przypadków koronawirusa.

Koronawirus zabija

Największy niepokój budzą informacje o śmiertelnych ofiarach epidemii koronawirusa. Ponad tysiąc osób zmarło we Wrocławiu w marcu 2021 r., o połowę więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Na pogrzeb rodziny zmarłych czekają już nawet 10 dni.

- Miejsc grzebalnych we Wrocławiu na cmentarzach komunalnych nie brakuje, ale na pogrzeb niestety musimy poczekać - informuje Grzegorz Rajter z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Pandemia w sądach

Na koronawirusa zmarła m.in. znana świdnicka sędzia, wielu innych choruje. Mimo ogniska zapalnego sąd nie został jednak zamknięty. Tymczasem podczas rozpraw w jednej sali przebywa nawet 50 osób.

REKLAMA

- Mimo olbrzymiej tragedii, jaka się zdarzyła, wokół sprawy panuje cisza. To wstrząsające – mówią osoby związane z sądem i znające sędzię Marcinkowską.

Pismo skierowane do szpitali, w którym Ministerstwo Zdrowia informuje o zakazie szczepienia sędziów Fot. Agencja GAzeta

Sądy wciąż pracują, a mimo to rząd nie planuje szybciej zaszczepić sędziów i innych pracowników tych instytucji. Ministerstwo Zdrowia wprost zakazało szpitalom tego robić - komunikat o wyłączeniu sędziów z grupy zawodów uprawnionych do przedterminowych szczepień trafił w czwartek do dyrektorów wszystkich szpitali i punktów szczepień w kraju.

Życie podczas epidemii koronawirusa

Choć z powodu pandemii ucierpiało wiele biznesów i wielu pracowników, to jednak nie wszyscy. Nadal dobrze radzi sobie branża deweloperska. Jest wielu chętnych na zakup mieszkania, więc ceny zaczęły znów rosnąć. Lockdown i praca zdalna spowodowały jednak, że Polacy zaczęli większą uwagę zwracać na najbliższe otoczenie i wygodę w samych mieszkaniach.

To m.in. było tematem opublikowanej w piątek debaty, którą zorganizowała "Gazeta Wyborcza Wrocław".

REKLAMA

W trudnych czasach nadal starają się działać też instytucje kultury. Tylko na ten weekend zostały zaplanowane wystawy i wykłady o sztuce, koncert jazzowy oraz spektakle dla dzieci i dorosłych. Czego nie można zrobić na żywo - udostępniane jest w internecie.