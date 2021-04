Po dyskusji na łamach „Wyborczej” na temat najważniejszych wyzwań dla Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy i Dolnego Śląska zaczynamy dziś głosowanie. Z zebranych propozycji sporządziliśmy zestawy 12 wyzwań, z których chcemy wybrać po siedem Waszym zdaniem najważniejszych.

To Wy zdecydujecie, czy podpowiecie władzom miast i regionu, czy powinny skupić się na sprawach transportu, czy to kolejowego, czy tramwajowego, czy samochodowego. A może powinny postawić na ekologię w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi? Albo poprawiać jakość życia mieszkańców, czy to poprzez zagwarantowanie czystego powietrza i zapewnienie odpowiednich zasobów czystej wody, czy to poprzez uczynienie życia przyjemniejszym dzięki ożywiania rynków, zagospodarowywaniu rzek i innych akwenów pod cele rekreacyjne.