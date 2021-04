Również wrocławianie częściej szukają większych lokali, oczekują dużych balkonów i zieleni w pobliżu budynków. Niestety, po kilku miesiącach przerwy zaczęły rosnąć ceny, co jest złą wiadomością dla osób, które dopiero zamierzają kupić własne cztery kąty.

Podczas epidemii koronawirusa najbardziej ucierpiał rynek najmu: jest mniej wynajmujących, ale za to więcej mieszkań do wyboru, również w wysokim standardzie. To zła wiadomość dla właścicieli tych lokali, ale dobra dla tych, którzy wolą wynajmować mieszkania zamiast je kupować.