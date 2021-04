Rozmowa z Inną Shulgą - Białorusinką, która od kilkunastu lat mieszka we Wrocławiu. Od początku protestów, które wybuchły za naszą wschodnią granicą, aktywistka pomaga osobom represjonowanym przez reżim Łukaszenki, które trafiają do naszego kraju, m.in. współpracując z Białoruskim Domem w Warszawie (otworzyła filię we Wrocławiu) czy indywidualnie organizując różne zbiórki i akcje.

Inna Shulga: - Oczywiście, obecnie nie obserwujemy już tak licznych protestów jak od sierpnia do października. A to dlatego, że większość najprężniej działających aktywistów - liderów protestów - została wyłapana przez władzę. Część z nich siedzi w więzieniach, inni uciekli z kraju. Takie osoby są wychwytywane pojedynczo, zatrzymywane we własnych domach. Wcześniej aktywiści organizowali się na tzw. czatach podwórkowych, gdzie zbierali się protestujący z jednego osiedla, bo tak było najłatwiej. Ale nawet właściciele tych czatów byli zatrzymywani. Nie ma się co dziwić, że nikt nie chce być liderem, bo ryzyko złapania jest ogromne. Ale to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Ludzie nadal się zbierają. Tyle że w małych, partyzanckich grupach.

Zmieniły się sposoby walki?

- Protestujący decydują się też na strajki pracownicze. Wtedy dostają wsparcie finansowe od białoruskich diaspor zagranicznych - takie wypłaty, które pozwalają przez jakiś okres utrzymywać rodzinę. Ale nie możemy mówić o ogromnej skali tego zjawiska. I nie powinniśmy ich za to osądzać. To jest też ogromnie ryzykowne. Takie osoby są często zatrzymywane, ponieważ władze kontrolują ich wpływy na konta bankowe. Jeśli zostaną przyłapani, te pieniądze trafiają do państwa, a oni idą do więzienia. To banki, które w teorii powinna obowiązywać tajemnica bankowa, wskazują "wrogów" państwa.

Można odnieść wrażenie, że większość Białorusinów zrezygnowała z walki o wolność.

- Część na pewno zrezygnowała. Nikt nie był przygotowany na to, że protesty potrwają 7 miesięcy. To normalne, że można się załamać, żyjąc w amoku, ciągłej niepewności. Niektórzy stracili nadzieję, że coś się zmieni. Trzeba zrozumieć, że ciężko mówić o protestowaniu, kiedy nie masz co włożyć do garnka. Wtedy zaczynasz myśleć żołądkiem.

Wśród społeczeństwa dominuje poczucie przegranej?

- Nie możemy mówić o przegranej, ponieważ wszystko idzie ku zmianom. Łukaszenka całkowicie stracił panowanie nad sytuacją w kraju. Gospodarka państwa jest w czarnej dziurze. Białoruski rubel cały czas traci na wartości, bank narodowy dodrukowuje pieniądze, ponadto władze nie dostały finansowego wsparcia od Putina. Z kraju wyjeżdżają specjaliści. Przykładowo, w ostatnim czasie co najmniej 2,6 tys. informatyków wyjechało do Polski. Zagraniczne firmy nie chcą podejmować współpracy na Białorusi. Jeżeli to się będzie ciągnęło, Łukaszenka zostanie sam i nikt nie będzie chciał tu żyć.

Eksperci wskazują, że kryzys gospodarczy na pewno ogarnie Białoruś. Część osób, zwłaszcza młodych, wyjeżdża. Ale pozostali chcieliby uczestniczyć w odbudowie państwa. Międzynarodowe sankcje nie uderzają przecież w polityków, ale przede wszystkim w społeczeństwo.

- Nie ma się co oszukiwać, że część mieszkańców Białorusi wspiera reżim. To przede wszystkim państwowi urzędnicy, ale też osoby, które nie mają własnego zdania. Oni nigdy nigdzie nie wyjechali i nie zdają sobie sprawy, że świat może funkcjonować inaczej. Wydaje im się, że wszystko jest w porządku. Przecież nie ma wojny, totalnego głodu. Te osoby muszą zrozumieć, że znaleźliśmy się na jednej łódce i jeżeli nie zaczniemy działać razem, wszyscy pójdziemy na dno.

O jaką Białoruś walczą twoi rodacy? Czy przez te 7 miesięcy ich cele się zmieniły?

- Oczywiście, zaczęło się od demonstracji niezgodności z wynikami wyborów. Ale teraz chodzi przede wszystkim o dobrobyt na Białorusi. Nie znam rodziny, której członkowie, żeby ją utrzymać, nie musieliby wyjeżdżać za granicę. To jest ogromny problem kraju, ale ludzie zdają sobie sprawę, że białoruski system to maszyna, która funkcjonuje już prawie 30 lat, i nie da się go tak łatwo, z dnia na dzień, pozbyć. Białorusini muszą po prostu bardzo mocno wierzyć w swoje siły i dalej kontynuować walkę.

Czy te protesty zmieniły białoruskie społeczeństwo?

- Z pewnością. Nigdy wcześniej nie było w nas takiej jedności. Widzę, że Białorusini chętnie wzajemnie sobie pomagają. I to jest piękne. Ponadto zauważam odrodzenie białoruskiej kultury. Ludzie zaczęli się nią interesować, używać ojczystego języka. Wcześniej dominował rosyjski. Panowało wręcz przekonanie, że białoruski to język wieśniaków. Teraz obserwujemy powrót do korzeni.