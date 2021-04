29-letni Łukasz Muszyński opuścił dom rodzinny w Siechnicach. Od 8 kwietnia nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Zaginiony posiadał przy sobie telefon, jednak nie odpowiada. Najprawdopodobniej ma ze sobą również portfel i paszport.

Strona Zaginieni-Szukamy Was poinformowała na Facebooku, że pojawiły się nowe informacje potwierdzone przez policję. Mężczyzna wsiadł do pociągu do Zakopanego i tam też może przebywać.

Rysopis zaginionego